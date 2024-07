Pred avanturo vendarle premislite

Avantura za eno noč se pogosto sliši izjemno vznemirljivo in lahko tudi je, lahko pa prinese razočaranje, zato je dobro, da ste pozorni na nekatere pasti.

Nevednost

Nekateri so telesno privlačnost takoj pripravljeni okronati s skokom med rjuhe, pri tem pa pozabijo, da osebe sploh ne poznajo in ne ona njih. Ne poznajo njenega značaja, okusa, spolnih fantazij in še veliko tega, zaradi česar bi bil lahko spolni odnos fantastičen, tako pa je seks za eno noč včasih eno samo veliko razočaranje.

Droge in alkohol

Medtem ko droge in alkohol navidezno povečujejo libido in odpravljajo zadržanost, je lahko resničnost dokaj neprijazna ali pa vsaj ne po pričakovanjih zaradi pretiravanja z opojnimi substancami. Prav tako jih večina ne doživi vrhunca, številni pa se takšnih spolnih odnosov sploh ne spomnijo in imajo zato še dolgo slab priokus.

Posledice

Ob seksu za eno noč nihče ne razmišlja o naslednjem jutru, ki prinese streznitev. Nekateri se zaljubijo, drugi se obsojajo, nekatere ženske celo zanosijo in se znajdejo pred bolečo odločitvijo ... Če se že nagibate k ideji, da bi si privoščili pustolovščino z neznancem, poskrbite za varno spolnost in se tako obvarujte pred neželeno nosečnostjo in spolno prenosljivimi boleznimi.