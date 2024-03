To so preproste navade za zdrave ledvice

Slabše delovanje ledvic – kronično ledvično bolezen ima vsaj eden do desetih odraslih – je večinoma posledica nezdravega življenjskega sloga, ki lahko vodi do zvišanega krvnega tlaka in nastanka sladkorne bolezni. Kaj še moramo imeti v mislih pri skrbi zanje?

Omejen vnos soli

»Prevelike količine soli oziroma natrija ne škodujejo le srcu, saj je znano, da zvišajo krvni tlak, temveč so slabe tudi za ledvice in ogrožajo njihovo delovanje.

Zato velja, da naj odrasle osebe na dan ne bi zaužile več kot pet gramov soli.

Posebno previdnost je treba nameniti predvsem vnaprej pripravljenim jedem, v katerih so skrite prevelike količine te začimbe,« opozarja nefrolog James Simon iz Clevelanda.

Nadzorovanje krvnega tlaka

Že omenjeni visok krvni tlak ogroža zdravje ledvic. »Ledvice so prepletene s krvnimi žilicami, in kadar je pritisk na njihove stene prevelik, sta motena pretok krvi in izmenjava snovi v organu,« razloži zdravnik.

»Na dolgi rok to pomeni poškodbe na stenah krvnih žil in slabše delovanje ledvic. Zato je pomembno, da redno preverjamo krvni tlak, in če opazimo odstopanja od zdravih vrednosti, pravočasno ukrepamo.«

Skrb za primeren krvni tlak pomeni skrb za zdrave ledvice. FOTO: Punnarong Lotulit

Pitje dovolj tekočine

Nemoteno delovanje in zdravje ledvic pomagamo ohranjati s pitjem dovolj tekočine. Najbolj zdrava je voda. Priporočilo je, da naj bi na dan popili od 1,5 do dva litra vode.

Zlasti je hidratacija pomembna poleti ali ob telesnih aktivnostih, ki povečajo znojenje. Primerna količina tekočine namreč pomaga ledvicam pri izločanju škodljivih snovi iz telesa, ob njenem pomanjkanju pa se poveča tveganje za bolezni tega organa.

Stop kajenju

Kajenje je škodljivo in pika. Povečuje nam­reč tveganje za številna obolenja, tudi rakava, in rak pljuč ni edini, ki pogosteje kot nekadilcem grozi kadilcem.

Leta 2012 opravljena študija je pokazala, da se pri ljudeh, ki opustijo kajenje, tveganje za ledvičnega raka na dolgi rok zmanjša za do 40 odstotkov. Poleg tega kajenje škoduje krvnim žilam in povečuje tveganje za visok krvni tlak ter tudi tako škoduje ledvicam.

Kajenje škoduje tudi ledvicam. FOTO: Daria Kulkova/Gettyimages

Pozor pri protibolečinskih zdravilih

»Protivnetne in protibolečinske učinkovine v zdravilih lahko zmanjšajo krvni pretok v ledvicah in imajo še druge stranske učinke, ki škodujejo temu delu sečil,« povzema James Simon v Reader's Digest.

Seveda nihče ne trdi, da bi morali trpeti bolečine, a vsakodnevno jemanje protibolečinskih zdravil povečuje tveganje za resne poškodbe ledvic, zato bi se ob njihovi pogosti uporabi morali posvetovati z zdravnikom.