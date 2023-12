To vse zmore peteršiljev čaj: med drugim izboljšuje prebavo in premaguje napihnjenost

Peteršilj je dišavnica, ki oplemeniti okus mnogih jedi, iz njega pa je mogoče pripraviti tudi čaj. Večina se k temu zateka ob težavah z ledvicami ali drugimi sečnimi organi, saj je znan po svojem diuretičnem učinku. A zmore veliko več kot to. Kako še vpliva na telo?

Peteršiljev čaj premore številne blagodejne učinke na zdravje. FOTO: Thinkstock

Preprečuje absorpcijo soli v tkivih in tako varuje ledvice ter jetra, saj spodbuja njihovo čiščenje.

Skrbi za redne menstruacije in po porodu pripomore h krčenju maternice.

Odličen je pri okužbah ter vnetjih sečil in manjša tveganje za ledvične kamne.

Varuje pred rakom na debelem črevesu ter rakom materničnega vratu.

Ker peteršilj vsebuje veliko folne kisline, je iz njega pripravljen čaj dobrodošel tudi za zdravje srca in ožilja.

V tej dišavnici prisotni vitamini A, C, E in številni zdravju prijazni minerali uravnavajo količino holesterola v krvi in pozitivno vplivajo na krvni tlak.

Dober je za prebavila, saj pomirja krče, izboljšuje prebavo in premaguje napihnjenost.

Ker peteršilj vsebuje veliko železa, je iz njega pripravljen čaj dobrodošel pri slabokrvnosti in tako kot grizljanje svežih listkov premaguje slab zadah.

Čaj uživajte dvakrat na dan, najbolje zjutraj in popoldne, da nočni obiski stranišča ne bi motili spanca.

Kako pripraviti peteršiljev čaj?

Dve veliki žlici posušenega ali svežega peteršilja dodajte trem decilitrom vrele vode. Počakajte od pet do deset minut, precedite in ohlajenemu napitku dodajte nekaj kapljic soka limone ter po želji žličko medu.



