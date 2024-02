Ledvična cista še ni razlog za preplah

Dobra novica je, da velika večina, okoli 95 odstotkov, ledvičnih cist ni nevarnih in ljudem ne povzročajo težav. Običajno jih odkrijejo čisto naključno med ultrazvočno preiskavo trebušne votline, nam uvodoma razloži specialist urologije in predstojnik Kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med. »To so enostavne ledvične ciste, ki se pojavljajo v odraslem obdobju, in verjetno ima vsak človek kakšno. Napolnjene so s tekočino in imajo steno.«

Štiri kategorije

Izvemo, da se ledvične ciste delijo v štiri kategorije. Prva kategorija je že omenjena enostavna cista, ki se pri ultrazvočnem pregledu pokaže kot tvorba, ki ima steno in je napolnjena s tekočino. »Če na ultrazvoku vidimo, da ima cista pregrado, lahko govorimo o cisti 2. kategorije. Ta že zahteva kontrolo z ultrazvokom enkrat na leto,« pravi doc. dr. Smrkolj in nadaljuje: »Kadar je pregrada debelejša ali prekrvljena – to lahko ugotovimo z računalniško tomografijo (CT) z uporabo kontrasta –, pa cisto uvrščamo v kategorijo 3 ali 4. Takšne kompleksne ciste so lahko tumorske, zato jih je treba operativno odstraniti.« Namreč pri cisti kategorije 3 obstaja 50-odstotna verjetnost, da je maligna. Pri kategoriji 4 pa je verjetnost, da gre za rakavo cisto, skoraj 100-odstotna.

Incidenca ledvičnih cist Povprečna incidenca ledvičnih cist je 10-odstotna; pri najstnikih dvoodstotna, pri starejših od 70 let 35-odstotna. Incidenca dednih ledvičnih cist je pri avtosomno dominantni obliki en promil, pri avtosomno recesivni pa le 0,1 promila.

Operacija tumorske ciste

Kadar ultrazvočna preiskava pokaže, da imamo opraviti s kompleksno ledvično cisto, je potrebna CT-preiskava trebušne votline s kontrastom, ki potrdi ali ovrže morebitno prekrvljenost pregrad. »Kadar tudi CT-preiskava potrdi, da imamo za opraviti s cisto kategorije 3 ali 4, pacienta operiramo. Najpogosteje se odločimo za odstranitev ledvične ciste, ki jo izrežemo v zdravo tkivo. Pri tem pazimo, da cista ne poči. Nato zašijemo preostalo ledvico, tako da ne iztekata kri ali urin. Temu rečemo delna odstranitev ledvice zaradi ciste,« razloži sogovornik. Poudari še, da bolnike nato spremljajo še pet let s CT-preiskavo, ki jo opravijo enkrat na leto. To še zlasti velja za primere, pri katerih se na patološkem pregledu tkiva izrezane ciste izkaže, da je maligno. Po petih letih sledi spremljanje z ultrazvokom.

Doc. dr. Smrkolj nam pojasni še, da pri ledvičnih cistah kategorije 4 lahko govorimo tudi o svetloceličnem tumorju ledvic. »Če se bolezen ponovi, je treba še enkrat operirati lokalno, če pa nastanejo zasevki, je potrebno zdravljenje na onkološkem inštitutu z modernimi zdravili. V zadnjih 20 letih je bil dosežen ogromen napredek tako pri zdravljenju tumorjev ledvic kot cističnih tumorjev. Stanja, ki pred 20 leti niso imela dobre prognoze, se zdaj počasi spreminjajo v kronična z dosti boljšo prognozo preživetja.«

Izvemo še, da so bile nekoč operacije enostavnih ledvičnih cist kategorije 1 pogost poseg, danes pa jih v klinični praksi skorajda ni več. »Operacija je bila odprta, z velikim rezom, ki je pustil za seboj zelo neestetsko brazgotino,« pravi naš sogovornik.

Ledvične ciste odkrijemo z ultrazvočno preiskavo FOTO: Shutterstock Photo

Kadar moti enostavna cista

Enostavne ledvične ciste načeloma ne povzročajo težav, a obstaja možnost, da zrastejo in začnejo pacienta motiti. »Govorimo o res velikih cistah, reda velikosti 10 in več centimetrov,« poudari urolog. Kadar zdravniki ne sumijo, da bi bila cista maligna, a je v njej toliko tekočine, da pritiska na sosednje organe in povzroča neprijetne občutke, se odločijo za njeno izpraznitev. »Včasih smo takšne operirali, danes pa je poseg izpraznjenja ledvične ciste bistveno manj invaziven in je v domeni interventnih radiologov. Ti pod UZ- ali CT-kontrolo z iglo dosežejo cisto in jo izpraznijo,« razloži naš sogovornik. Gre za poseg, ki ga izvajajo pod lokalno anestezijo, bolnik pa je odpuščen dan po posegu. Izčrpano tekočino pošljejo še v nadaljnjo preiskavo, če so morda v njej kakšne sumljive celice, a ponavadi jih ni. »Da se cista ne bi znova napolnila s tekočino, vanjo vbrizgajo alkohol, ki povzroči nekakšno lokalno vnetje, zaradi katerega se njene stene zlepijo skupaj.« Tri mesece po posegu opravijo kontrolni ultrazvok izpraznjenih cist in nato enkrat na leto.

Doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.: »Verjetnost, da bi se enostavna cista spremenila v tumorsko, je zelo majhna.«

Dedna bolezen

»Pri zelo majhni populaciji bolnikob se ciste začnejo pojavljati že zelo zgodaj, v otroštvu. Govorimo o dednih ledvičnih cistah, pri katerih poznamo dve obliki: avtosomno dominantno in avtosomno recesivno. Glavna težava pri njih je, da jih nastane zelo veliko in so lahko v različnih stopnjah razvoja,« razloži doc. dr. Smrkolj. »Nekatere so majhne, druge zelo velike in lahko pri mladih odraslih že motijo druge organe. Takšni cistični ledvici se lahko razširita čez cel trebuh. Seveda je ta rast počasna, tako da ne začneta kar naenkrat boleti.«

Kot nam pojasni naš sogovornik, ledvice, ki so jih prizadele dedne ledvične ciste, prej ali slej prenehajo delovati. »Normalno ledvično tkivo parehim v takšnih primerih začnejo nadomeščati številne ciste različnih velikosti. Zato imajo bolniki veliko verjetnost, da jim bosta ledvici odpovedali – prizadeti sta namreč obe – in bodo pristali na hemodializi. Enkrat v življenju bodo potrebovali tudi presaditev,« pravi doc. dr. Smrkolj. Te bolnike pozorno spremljajo tako pediatri kot nefrologi.

»Obstaja tudi dedna bolezen, pri katerih ciste 'napadejo' poleg ledvic še jetra. V takšnih primerih se jetra lahko spremenijo v cistična jetra, ki bodo prej ali slej odpovedala in bo potrebna njihova presaditev,« še doda naš sogovornik.

Simptomi ledvičnih cist

Kdaj lahko posumimo, da imamo ledvične ciste? Eden od simptomov je topa bolečina v predelu ledvic. Drugi simptom je bolečina ob zaužitju velike količine tekočine, ki nastane v primerih, ko cista pritiska na votli sistem ledvic in tako ovira odtok urina. Bolečino povzroči prav zastoj urina.

Kot nas opozori doc. dr. Smrkolj, se razmeroma pogosto zgodi, da bolniki menijo, da imajo bolečine zaradi ledvične ciste, v resnici pa gre za težave s hrbtenico. »V takšnih primerih je zelo pomembno, da se to loči. Cisto sicer lahko izpraznimo, ampak če je razmeroma majhna, manjša od 10 centimetrov, je zelo malo verjetno, da bi povzročala bolečine. Razen v primerih, ko ovira pretok urina, kar lahko pokaže CT-preiskava. Dober znak, da gre dejansko za težavo s hrbtenico, je tudi mravljinčenje, ki se pojavlja v spodnjih okončinah oziroma sega v spodnje okončine. Namreč kar nekaj bolnic in bolnikov, ki imajo zaradi svojega dela, poškodb hrbtenico okvarjeno, degenerativno spremenjeno, pripisuje bolečine v hrbtenici ledvični cisti, ki jo je odkrila UZ-preiskava, na katero so šli, ker niso vedeli, kaj jih boli,« pravi urolog.

Kadar v izvidu ultrazvoka piše, da imamo enostavno ledvično cisto in da nadaljnje preiskave niso potrebne, ni razloga za preplah.

Okužba ledvične ciste

»Pri dednih ledvičnih cistah obstaja možnost, da katera od njih zakrvavi, se morda vname ali okuži. Takšni bolniki pogosto zaradi vročinskih stanj ali slabega počutja obiščejo nefrologa ali infektologa. Če potem na ultrazvoku opazimo še gnoj, interventni radiologi poskrbijo za namestitev drenažne cevke, skozi katero ta gnoj izteče. Če se okužbe ponavljajo in je ledvična funkcija že slaba, je na mestu razmislek o odstranitvi prizadete ledvice,« pojasni doc. dr. Smrkolj. Doda še, da so okužbe in krvavitve mogoče tudi pri nedednih ledvičnih cistah.