Varujmo ledvice in srce nam bo hvaležno

Kako spremembe vplivajo na srce in ožilje?

»Srce je močno povezano z drugimi teles­nimi organi. Medsebojni vpliv ledvic in srca pri tem ni izjema,« je ob lanskem svetovnem dnevu ledvic pojasnil prim. Matija Cevc, dr. med., s kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana in predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.

»Eden od zelo pogostih medsebojnih vplivov je t. i. kardiorenalni sindrom, ki ga ima od 40 do 50 odstotkov bolnikov s srčnim popuščanjem,« je nadaljeval Matija Cevc. »Ta sindrom zajema spekter motenj, ki vključujejo srce in ledvice, pri katerih lahko akutna ali kronična disfunkcija enega organa povzroči akutno ali kronično disfunkcijo drugega. Po­znamo več podtipov, ki se delijo glede na osnovni sprožilni mehanizem in trajanje stanja. Srce in ledvice imajo številne medsebojne povezave, denimo, če začne srce kot črpalka pešati, to povzroči zmanjšan pretok krvi skozi ledvice, kar se lahko odrazi s pešanjem delovanja ledvic. Po drugi strani, kadar ledvice niso več sposobne v zadostni meri uravnavati izločanja odvečnih snovi in tekočin, te zastajajo in se kopičijo v telesu, kar seveda vpliva tudi na srce. Zadrževanje vode slej ko prej preobremeni srce in tudi to vodi v pešanje srca.«

Kronično ledvično bolezen ima vsak deseti odrasli

Slabše delovanje ledvic imenujemo kronična ledvična bolezen (KLB), ki lahko sprva poteka brez izrazitih znakov in težav ter – brez zdravljenja – počasi napreduje. Ob svetovnem dnevu ledvic, ki je vsak drugi četrtek v marcu, so strokovnjaki opozorili, da ima KLB v zahodnem svetu deset odstotkov odraslega prebivalstva, kar 90 odstotkov pa jih ne ve za težave.

»Ogroženost za slabšo ledvično delovanje najpogosteje povzročajo sladkorna bolezen in povišan krvni tlak, na nastanek KLB pa vplivajo tudi debelost, kajenje, srčno-žilne bolezni ter nekatere dedne in avtoimunske bolezni,« je povedal doc. dr. Andrej Škoberne, dr. med., s kliničnega oddelka za nefrologijo UKC Ljubljana in predsednik Slovenskega nefrološkega društva. Opomnil je, da ker se glavni vzroki za KLB povečujejo, ni presenetljivo, da se v zadnjih desetletjih povečuje tudi obolevanje za KLB.

»Kot že omenjeno, KLB vpliva na delovanje tako rekoč vseh organov in tkiv. Še najbolj se pozna na srcu in žilah. Zaradi negativnega vpliva KLB na srce in žile imajo bolniki s KLB bistveno pogosteje srčno-žilne bolezni kot njihovi vrstniki, denimo srčno popuščanje. Približno tret­jina bolnikov s srčnim popuščanjem ima tudi KLB. Mnogo pogostejši so tudi neugodni srčno-žilni dogodki, kot sta srčni infarkt in možganska kap. Zaradi pospešenega staranja telesa, ki je značilno za KLB, bolniki umirajo pri bistveno nižji starosti v primerjavi z vrstniki. Dandanes imamo na voljo več različnih zdravljenj, ki dokazano ugodno vplivajo na ledvice in upočasnjujejo napredovanje ledvične bolezni. S tem upočasnimo tudi pospešeno staranje telesa in tako dobesedno podaljšujemo življenje.«

Odkrivanje ledvičnih bolezni

Po njegovih besedah je ključno aktivno iskanje ledvične bolezni pri vseh skupinah, pri katerih je tveganje zanjo povečano. »To so predvsem bolniki s povišanim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo, znano srčno-žilno boleznijo in ljudje, ki imajo v družini sorodnike z ledvičnimi boleznimi ali so jim v preteklosti že kdaj povedali, da je nekaj narobe z njihovimi ledvicami. Odkrivanje ledvičnih bolezni je preprosto, potrebujemo le analizo krvi z določitvijo serumskega kreatinina in analizo urina. Stanje ledvic bolnih je dobro testirati enkrat na leto.«

Izberimo zdrav življenjski slog

Matija Cevc je dodal, da so tudi populacijske raziskave pokazale, da imajo ljudje s kronično ledvično boleznijo zelo pogosto klasične dejavnike tveganja za srčno-žilno bolezen, kot so kajenje, sladkorna bolezen, hipertenzija, visok holesterol, sedeč način življenja in podobno. »Zato je tudi pri njih, poleg rednega jemanja predpisane terapije, ključno obvladovanje teh dejavnikov tveganja z zdravim življenjskim slogom.«

To po drugi strani seveda pomeni, da z izbiro zdravega življenjskega sloga lahko sami naredimo ogromno za zdravje ledvic in obenem zmanjšamo možnost za nastanek kronične ledvične ali srčne bolezni. »Zdrav življenjski slog vključuje zlasti nekadilstvo, redno telesno dejavnost vsaj 30 do 60 minut na dan in seveda upoštevanje načel zdrave mediteranske prehrane in tudi načina življenja,« venomer poudarja Matija Cevc.