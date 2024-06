Higiena po veliki potrebi: zakaj toaletni papir ni najboljša rešitev

Večina meni, da je po veliko potrebi dovolj zadnjo plat obrisati s toaletnim papirjem, strokovnjaki pa priporočajo umivanje z vodo.

Zakaj ni dobro uporabljati zgolj papirja? Daily Star ima pet odgovorov na to vprašanje.

Z brisanjem se širijo bakterije

Sploh pri ženskah lahko z napačno stranjo brisanja: od zadnjice proti vagini, v stik s slednjo pridejo bakterije, ki lahko povzročijo vnetje sečnih organov.

Ostanejo lahko ostanki

Preprosto: brisanje zgolj s papirjem ne deluje vedno, na težje dostopnih mestih lahko ostanejo ostanki blata in povzročajo vnetje, srbenje ter madeže na spodnjih hlačkah.

FOTO: Shutterstock

Prekomerno brisanje ima lahko posledice

Pogosto, prekomerno in pregrobo brisanje lahko poškoduje kožo okoli anusa in privede do zdravstvenih težav.

Zamaši se lahko straniščna školjka

Z umivanjem anusa je manjša verjetnost, da bi v straniščno školjko odvrgli preveč toaletnega papirja, ki lahko povzroči tudi zamašitev stranišča.

Stik s kemikalijami

Nekatere vrste WC papirja vsebujejo klor, belilo, barve, dišave, ki ob stiku s kožo lahko povzročijo težave. Prav tako tudi vlažni robčki, ki se jih za nameček sploh ne sme metati v školjko.

Z umivanjem zadnje plati je manjša verjetnost, da bi koža prišla v stik s kemikalijami, ki na občutljivi povzročajo draženje.