Osem učinkovitih načinov varčevanja z vodo

Brez vode ni življenja, to je dejstvo, ki se ga premalokrat zavedamo.

Sploh pitne vode na našem planetu ni v neskončnih količinah in z njo je treba varčevati. Doma predvsem s preprostimi navadami, ki ne samo, da ohranjajo zaloge vode, znižajo tudi družinske izdatke.

Nekaj jih niza Zadovolja.hr.

Zapirajte pipe

Voda naj teče samo tedaj, ko jo potrebujete. Med ščetkanjem zob torej pipo zaprite, prav tako med prhanjem tedaj, ko si milite telo, med miljenjem rok in med podobnimi opravili.

Na takšen način lahko dnevno prihranimo več deset litrov vode.

Med miljenjem rok naj bo pipa zaprta. FOTO: Thinkstock

Vodo hranite v hladilniku

V hladilniku imejte vedno steklenico vode in jo uporabite za pripravo osvežilnih pijač, kar pomeni, da ne bo treba čakati, da bi iz pipe pritekla dovolj hladna voda zanje.

Tudi na takšen način se lahko prihranijo znatne količine dragocene tekočine.

Plastenka v kotličku

Napolnite dvolitrsko plastenko in jo položite v kotliček za splakovanje straniščne školjke.

Med splakovanjem bo vanjo izteklo manj pitne vode.

Straniščna školjka ni smetiščni koš

V školjko ne mečite hrane in drugih odpadkov, saj se z vsakim splakovanjem poveča količina porabljene vode.

Popravite morebitne puščajoče pipe

Čeprav iz njih le kaplja, se na takšen način po nepotrebnem troši za preživetje osnovna dobrina.

Premalo se zavedamo, kaj nam teče iz pip. FOTO: Petrenkod Gettyimages

Zbirajte deževnico

Z njo zalivajte povrtnine in okrasne rastline, operite avto in očistite dvorišče, skratka, deževnica je uporabna in morali bi jo bolje izkoriščati.

Sadja in zelenjave ne perite pod tekočo vodo

Vse perite v veliki posodi, na koncu pa vodo izkoristite za zalivanje vrta ali cvetja.

Pomivalni stroj vključite, ko je res poln

Če vas čaka le nekaj umazanih krožnikov ali skodelic, jih je bolje pomiti ročno. Tudi tako boste prihranili nekaj litrov vode.