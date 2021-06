Župan zaradi porasta okužb razglasil teden dni počitnic

Moskovski župan Sergej Sobjanin je zaradi porasta okužb z novim koronavirusom prihodnji teden od torka do petka razglasil dela proste dneve. V ruski prestolnici namreč beležijo največ okužb v zadnjega pol leta.



»V preteklem tednu se je situacija s širjenjem okužb z novim koronavirusom močno poslabšala,« je sporočil Sobjanin. V Moskvi so v preteklem dnevu potrdili 6701 primer okužb, kar je največ od lanskega decembra.



Sobjanin je dodal, da so v bolnišnicah na tisoče postelj znova namenili za covidne bolnike. »V takšni situaciji se ne moreš ne odzvati,«je dejal.



»Za zaustavitev rasti okužb in rešitev človeških življenj sem danes podpisal odlok o dela prostih dneh od 15. do 19. junija,« je sporočil. V ponedeljek bo v Rusiji praznik. Odlok zadeva vse uslužbence v 12-milijonski ruski prestolnici razen za delavce v kritičnih dejavnostih.



Župan je odredil tudi zaprtje kulinaričnih tržnic in igrišč, restavracije, bari in nočni klubi pa morajo zapreti vrata ob 23. uri. Prav tako je pozval delodajalce, naj najmanj 30 odstotkov necepljenih uslužbencev dela od doma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

