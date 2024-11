Znanstveniki z analizo DNK ovrgli dolga leta uveljavljeni mit

Tudi znanost je kot vse preostalo pogosto odsev časa, opozarjajo znanstveniki, ki so pred kratkim z genetskimi testi ovrgli stoletja razširjen mit o materi in deklici iz Pompejev, ki sta v objemu umrli v vulkanskem izbruhu leta 79. Našli so ju v tako imenovani zlati hiši v legendarnem, zaradi pepela v večnost vklesanem mestu.

Nova teorija je, da gre za sužnja in otroka enega od sužnjev.

Hiša je dobila takšno ime zaradi zlate zapestnice, ki jo je nosila domnevna mati. Prav zaradi zapestnice so bili znanstveniki vse do danes prepričani, da gre za žensko, a se je zdaj izkazalo, da gre pravzaprav za moškega. Hčerka, ki naj bi jo mati tik pred smrtjo držala v naročju, je pravzaprav fantek, vendar pa z moškim, v čigar naročju sedi, ni v sorodu.

Človeški ostanki, do zdaj imenovani dve deklici, bodo kot kaže morali dobiti novo ime. Tudi za preostali dve osebi v hiši, za kateri je veljalo, da sta člana družine, se je izkazalo, da sta moška in da niso v sorodu. Znanstveniki se zdaj nagibajo k teoriji, da gre za sužnje.

Testirajo še več vzorcev

Vulkan Vezuv pri Neaplju v Italiji je izbruhnil leta 79, plast pepela in usedlin, ki je bruhnila iz njega, pa je ustvarila ravno prave razmere, da je na ducate trupel ostalo ujetih v te materiale v položaju, v kakršnem so dočakali smrt. Čeprav so mehki deli teles Pompejcev strohneli, so nekateri koščki, ki vsebujejo DNK, ostali ohranjeni. Raziskovalci z Inštituta Max Planck in z Univerze v Firencah trenutno genetsko testirajo 14 vzorcev.

V pepel in lavo ujeti ostanki so precej srhljivi. Foto: Mychadre77/Getty Images

Na tak način bodo, upajo, dobili informacije o spolu in sorodstvenih razmerjih med žrtvami, pa tudi o tem, iz katerega konca sveta izhajajo. Raziskave so do zdaj pokazale, da so nekateri izvirali iz vzhodnega Sredozemlja in severne Afrike. Eden je bil temnopolt in rjavook, rjave oči pa sta imela tudi druga dva.