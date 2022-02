Znano, v kolikšnem času se lahko spet okužite z omikronom

Da bi se dvakrat zapored okužili z omikronom, je sicer malo možnosti, a ni nemogoče, je pokazala najnovejša danska študija z danskega zdravstvenega inštituta za nalezljive bolezni (Statens Serum Institut). Študija je razkrila, da se je z različico omikrona BA.2 mogoče okužiti kmalu po preboleli različici BA.1. Ti dve se razlikujeta v 40 mutacijah.

Medtem ko na Danskem 88 odstotkov okužb predstavlja BA.2, pa je število okužb s to različico začelo naraščati tudi v Veliki Britaniji, Južnoafriški republiki in na Norveškem. Bolni so predvsem mladi in necepljeni, a večina ima blažji potek bolezni. Danski strokovnjaki so še povedali, da nihče od njih ni bil hospitaliziran ali umrl zaradi covida.

Študija je temeljila na izsledkih štirimesečnega obdobja, od novembra do februarja letos. V tem času so odkrili 1.739 primerov, ko je bila ena oseba najprej okužena z različico BA.1, po 20 do 60 dneh pa še s podtipom BA.2. V tem obdobju je bilo na Danskem okuženih 1,8 milijona ljudi.

V primeru, ko se je oseba okužila z obema različicama, so raziskovalci pri drugi okužbi odkrili manj virusnega materiala, kar nakazuje na to, da se je po prvi okužbi razvila odpornost.