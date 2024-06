Znano, koliko je jedrskih bojnih glav: izdatki za jedrsko orožje so rekordno porasli

V zadnjih petih letih so države z jedrskim orožjem ob vse večjih geopolitičnih napetostih posodobile svoje zaloge in povečale izdatke za arzenal atomskega orožja za tretjino, danes opozarjata ločeni poročili Pogodbe o prepovedi jedrskega orožja (Ican) in Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri).

Devet jedrskih velesil je za svoje arzenale lani porabilo 91 milijard dolarjev, je razvidno iz podatkov poročila Ican. Skupaj s poročilom Sipri pa je razvidno, da države z jedrskim orožjem dramatično povečujejo izdatke, saj posodabljajo in celo uporabljajo novo jedrsko orožje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Menim, da lahko rečemo, da poteka tekma v jedrskem oboroževanju,« je za AFP povedala vodja Ican Melissa Parke. Ob tem je bila kritična, da gre za izdatke, ki so višji od zneska, ki je po ocenah Svetovnega programa za hrano potreben za odpravo svetovne lakote.

Jedrsko orožje še ni imelo tako pomembne vloge vse od hladne vojne

Vodja Siprijevega programa za orožje za množično uničevanje Wilfred Wan pa je medtem opozoril, da jedrsko orožje v mednarodnih odnosih ni imelo tako pomembne vloge vse od hladne vojne.

Siprijevo poročilo je sicer pokazalo, da se je skupno ocenjeno število jedrskih bojnih glav na svetu v začetku letošnjega leta dejansko nekoliko zmanjšalo, in sicer z 12.512 leto prej na 12.121 v lanskem letu. Čeprav je med njimi nekaj starejših, ki bi se jih moralo razstaviti, pa jih je 9.585 na zalogi za morebitno uporabo - devet več kot pred letom dni. 2100 jih je v stanju pripravljenosti.

Velika večina teh bojnih glav je v lasti ZDA in Rusije, nekaj bojnih glav v stanju pripravljenosti pa naj bi prvič imela tudi Kitajska.

Krepitev jedrskega arzenala

Podobno na krepitev jedrskega arzenala opozarja poročilo Ican. Samo lani so se izdatki povečali za 10,8 milijard dolarjev v primerjavi z letom prej. Za 80 odstotkov povečanja so odgovorne ZDA.

Glede na skupno porabo so ZDA za jedrsko orožje namenile 51,5 milijarde dolarjev, Kitajska 11,8 milijard dolarjev, sledi pa jima Rusija z 8,3 milijard dolarjev. Opazneje je porabo povečala Velika Britanija in sicer za 17 odstotkov, skupno pa so za jedrski arzenal zapravili 8,1 milijarde dolarjev.

Izdatki jedrskih držav - med njimi so tudi Francija, Indija, Izrael, Pakistan in Severna Koreja - za leto 2023 so narasli za več kot 33 odstotkov glede na 68,2 milijarde dolarjev v letu 2018, ko je Ican prvič začel zbirati te podatke.