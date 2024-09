Žalost do neba: križ za Danijela in trije beli križi za pokojne malčke

Pogreb Danijela Lazovića in njegovih treh otrok (10, 7 in 1), ki so umrli v grozljivi nesreči, ko je srbski vojak Milan V. (54) z bojnim oklepnikom zapeljal na nasprotni vozni pas in dobesedno povozil avtomobil, je bil v opoldne v Novem Pazarju.

Pred cerkvijo svetega Petra v Novem Pazarju so se zbrali užaloščeni domači, sosedje, pa tudi številni pripadniki vojske.

»Vse to mora prenašati. Kako bo Danijelov oče zdržal, ima dva srčna spodbujevalnika, srce mu dela na 30 odstotkov. To je žalost do neba,« so komentirali zbrani občani.

Ob tem je pripadnik vojske nosil križ za Danijela, za njim pa tri bele križe za pokojne malčke. Na pogrebu je bila tudi mati malčka, ki se je komaj držala na nogah, držal jo je vojak. Nihče ni mogel zadržati solz, žalostne prizore opisuje Blic.

Kot so še navedli srbski mediji, je imel osumljeni vojak. v krvi več kot 0,20 promila alkohola.