Mirjana se bori za življenje, nad njo je oklepno vozilo, ki je ubilo njenega moža in otroke (FOTO)

Srbijo pretresa nova tragedija, v trčenju vojaškega in civilnega vozila pri kraju Ušće je v soboto umrlo pet ljudi, vključno s tremi otroki. Pokojni so voznik avtomobila Danijel L. (33), njegovi trije otroci, stari eno leto, sedem in deset let, ter njihova soseda Dijana K. (27), edina preživela pa je bila mati umrlih otrok, Danijelova žena Mirjana (32). Vsi so bili iz okolice Raške. Mirjano so po nesreči prepeljali v bolnišnico in jo včeraj na lastno zahtevo odpustili, medtem ko je bil voznik vojaškega vozila, profesionalni vojak M. V. (54), aretiran in je bila proti njemu vložena kazenska prijava.

»Prvi izsledki preiskave kažejo, da je voznik oklepnega bojevnika nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in direktno trčil v avtomobil, v katerem so bili petčlanska družina in njihova soseda. Zaradi silovitosti trčenja je težki oklepnik dobesedno povozil avtomobil, ga zmečkal, nato pa ga povlekel v jarek ob cesti. Reševalci so dali vse od sebe, da bi jo čim prej rešili, vendar so potrebovali dve uri, da so najprej z dvigali odstranili oklepnik, nato pa razrezali zmečkani avtomobil in jo osvobodili. Bila je pri zavesti, ko so jo predali nujni medicinski pomoči,« je povedal vir za Informer.rs. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je imel voznik 'pasarsa' 0,2 promila alkohola v krvi, kar je protizakonito, saj ni dovoljeno, da bi vozniki vojaških vozil imeli alkohol v krvi.

FOTO: Printscreen Informer

FOTO: Printscreen Informer

Grozljiva nesreča je pretresla vso državo, še posebno Raško in njeno okolico, kjer je živela družina in njihova soseda. Informer.rs dodaja, da so sosedje s solzami v očeh obujali lepe spomine ter niso mogli verjeti, da je Mirjana v trenutku ostala brez moža in treh otrok. »Danijel je bil zaposlen v vojašnici v Raški, in to je bil glavni razlog za njihovo selitev iz Novega Pazarja. Bili so delavna in skromna družina, priljubljeni v tem kraju. Videla sem jih, ko so se v soboto pripravljali, da se odpravijo na zborovanje, nihče ne more verjeti, da so tako tragično umrli. Hiša je zaprta, verjetno bodo sožalje izrekali v hiši Danijelove družine. Ne vem, kako bo Mirjana to preživela, v trenutku je ostala brez moža in treh otrok,« je povedala objokana soseda.