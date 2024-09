V strašni nesreči umrli starši in trije otroci

V trčenju vojaškega in civilnega vozila pri kraju Ušće v osrednji Srbiji je v soboto umrlo pet ljudi, vključno s tremi otroki, so sporočile srbske oblasti. Najmanj ena oseba je bila huje poškodovana. Voznika vojaškega vozila so na podlagi suma povzročitve prometne nesreče pridržali, poročajo tuji mediji.

Po navedbah obrambnega ministrstva v Beogradu se je trčenje mobilnega protiletalskega sistema pasars in civilnega vozila zgodilo v soboto popoldne na ibarski magistrali pri kraju Ušće, približno na pol poti med mestoma Kraljevo in Raška.

Iz splošne bolnišnice v Kraljevu so sporočili, da je v nesreči umrlo pet ljudi, vključno s tremi otroki, ena oseba pa je bila huje poškodovana.

54-letnega voznika vojaškega vozila so pridržali zaradi suma ogrožanja varnosti in povzročitve prometne nesreče. Preiskava sicer še poteka. Domnevno naj bi osebni avtomobil zapeljal pod vojaško vozilo, to pa ga je zmečkalo.