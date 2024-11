Torkove simbolične volitve v Ljubljani: Slovenci bi izvolili Kamalo Harris

Amcham Slovenija je v sproščenem vzdušju organizirala »navidezne simbolične« volitve. Rezultat je pokazal, da bi v Sloveniji s 56 % izvolili Kamalo Harris. Ne glede na izid resničnih volitev je večer poudaril moč in vzdržljivost demokracije ter vrednote, ki že dolgo povezujejo Evropo in Združene države Amerike.

Udeležence je na dogodku uvodoma nagovorila Melania Arreaga, odpravnica poslov na Veleposlaništvu ZDA v Sloveniji, ki je poudarila, da sodelovanje in tesne transatlantske vezi krepijo stabilnost in razvoj na obeh straneh Atlantika. Izpostavila je, da so ZDA najmočnejše, ko gradijo partnerstva, ki temeljijo na vrednotah in odprtem dialogu: “Transparentnost je ključna, pravna država pa nepogrešljiva.”

Odnosi z ZDA vplivajo na vašo službo in plačo

Na dogodku so se osredotočili na pomen volitev za gospodarstvo in gospodarske odnose med ZDA in Evropo in Slovenijo. Transatlantsko partnerstvo, vredno kar 8,7 bilijona dolarjev, zaposluje več kot 16 milijonov ljudi na obeh straneh Atlantika. Skupaj predstavlja kar 42% svetovnega BDP.

ZDA in EU sta tudi največja partnerja v tujih neposrednih investicij (FDI). Skupne naložbe ZDA v Evropi so tako leta 2022 znašale 4 bilijone dolarjev, kar predstavlja 61,2 % celotne ameriške globalne naložbene vrednosti, medtem ko so evropske naložbe v ZDA znašale 2,4% bilijone dolarjev. Dvostranski tokovi med ZDA in EU so prav tako najintenzivnejši na področju raziskav in razvoja (R&R); leta 2021 so ameriška podjetja v Evropi namenila 37,5 milijarde dolarjev za R&R, kar predstavlja 54 % celotne ameriške globalne porabe za R&R v tujini. To tesno prepleteno partnerstvo spodbuja inovacije in gospodarsko rast ter pomembno vpliva tudi na slovensko gospodarstvo.

Pogled naprej

Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija in predsednica krovne organizacije AmChams in Europe, je na uvodnem panelu izpostavila pomen transatlantskega gospodarskega sodelovanja in vlogo AmCham Slovenija pri krepitvi vezi med Evropo in ZDA: »Ne glede na izid volitev morata sodelovanje in mir ostati naši glavni vrednoti. Evropa se mora vprašati, kako lahko okrepi svojo konkurenčnost in utrdi svoj položaj. Odnos med Evropo in ZDA pa je kot dolgoletna zakonska zveza – povezan na načine, ki jih ni mogoče pretrgati. AmChams in Europe povezuje ljudi in krepi te neprecenljive vezi. Za slovenska podjetja ZDA predstavljajo edinstveno priložnost, saj vsaka od 50 zveznih držav ponuja svoj trg s posebnim potencialom. Uspeh se začne s pripravo – poiščite svojo nišo in izkoristite priložnosti, ki so vam na voljo.«

Amcham in ameriško veleposlaništvo sta na volilni večer v Ljubljani organizirala posvet o vplivu ameriških volitev. FOTO: Matej Misic

Klemen Balanč, politolog iz Centra Noordung, je komentiral vlogo medijev pri oblikovanju javnega mnenja v predvolilnem obdobju ter o izzivih digitalne dobe, ki prinašajo nove možnosti manipulacije resničnosti: »Rezultati anket so zelo tesni, kar lahko kaže tudi na splošen padec zaupanja javnosti v tradicionalne medije. V digitalnem prostoru obstajajo načini prikaza prirejene realnosti, zato bi bilo morda smiselno razmisliti o določeni stopnji regulacije vsebine. Napovedati izid volitev je težko, saj se volivci pogosto odločajo v zadnjem trenutku. Vedenjski raziskovalci so ugotovili, da lahko različni situacijski dejavniki/dražljaji pomembno vplivajo na končne odločitve.«

Zenel Batagelj, ustanovitelj in partner, Valicon, je predstavil vlogo nenehnega spremljanja razpoloženja javnosti in poudaril, kako razumevanje teh trendov vpliva na učinkovitost političnih kampanj: »Videli bomo, kakšen vpliv imajo družbeni mediji v primerjavi s tradicionalnimi mediji. Pri ciljanju na neodločene volivce tradicionalni mediji nimajo večjega učinka, medtem ko se družbeni mediji opirajo na preprostost, še posebej zdaj, ko govorimo o t. i. ekonomiji »memov«. Današnje razprave so večkrat poudarile, da se soočamo s situacijo 50/50 – dejansko pa se zdi, da obstaja konsenz glede te izenačenosti.«

Dejan Verčič, profesor s Fakultete za družbene vede, je osvetlil, kako strateško komuniciranje oblikuje stališča volivcev ter kako ključne volilne teme in vpliv tehnoloških velikanov krojijo javno mnenje: »Danes v politiki primanjkuje prave vizije na obeh straneh, kar je velik problem. Internet je demokratiziral komunikacijo, vendar lahko podporo celotnega Hollywooda demokratski kandidatki mnogi razumejo kot dokaz, da predstavlja stari režim, proti kateremu se borijo … Demokrati večinoma računajo na glasove proti nasprotniku … Tudi veliki tehnološki igralci so razdeljeni: Mark Zuckerberg z Meto je previden, medtem ko Elon Musk odkrito vodi skupnost, ki podpira Trumpa, saj verjame, da tudi preostali svet pesti problem neodzivnosti.«

Ekonomski in finančni vložki volitev 2024

Andreja Jaklič, profesorica in raziskovalka, Center za mednarodne odnose, Fakulteta za družbene vede, je spregovorila o gospodarskem pomenu ameriških volitev za mednarodne trge in o tem, kako bodo politične smernice v ZDA vplivale na evropsko gospodarstvo: "Nestabilnost bo prisotna še v naslednjih dneh in tednih, saj bodo vsi čakali na jasen izid. Če bo rezultat tesen, bo obdobje negotovosti daljše, kar le še povečuje čustveno nabitost in pomanjkanje zaupanja na trgu. V času kampanje je prevladoval protekcionizem kot glavna tema, kar za Evropo pomeni dodatne izzive, saj že zdaj beležimo visoke naložbe evropskih podjetij v ZDA ... Inovacije so močno povezane s temi procesi, prav tako kot drugi ključni kazalniki.«

Matej Avbelj profesor za evropsko pravo in prorektor Nove univerze, je komentiral trenutno politično retoriko v ZDA in Sloveniji: "Obe strani ponavljata stare zgodbe. Pomembno bi bilo ponovno vzpostaviti sodelovanje med nasprotnimi stranmi – tudi v Sloveniji. Nasprotovanje svojemu tekmecu je izjemno škodljivo, če v opoziciji zaničujemo nasprotnike. Težko je napovedati prihodnost, vendar bi zmaga Kamale Harris verjetno ohranila obstoječe stanje, medtem ko bi Trumpova zmaga prinesla precej nepredvidljivosti v globalni trgovini. Če se protekcionizem nadaljuje, se lahko znajdemo v situaciji, podobni 30-im letom prejšnjega stoletja.«