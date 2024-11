Bitcoin poletel po objavi projekcij, da bo Donald Trump zmagovalec volitev

Med štetjem glasovnic na ameriških volitvah je bitcoin dosegel rekordno vrednost, kar je izjemno vplivalo na trge in prepoznavnost kriptovalut. Po podatkih Coin Metrics je cena bitcoina med volitvami dosegla 75.000 dolarjev, kar je preseglo prejšnji rekord iz marca. Medtem ko štetje glasovnic še poteka, je bitcoin pridobil približno 10 odstotkov vrednosti, saj so vlagatelji predvidevali, da ima bivši predsednik Donald Trump prednost pred Kamalo Harris.

FOTO: Coinmarketcap

Spomnimo, Trump je velik podpornik kriptovalut.

Volilni rezultat je močno vplival na volatilnost trga kriptovalut. Takoj po volitvah je trg postal izredno nestanoviten, saj so vlagatelji čakali na končne rezultate. Ryan Rasmussen iz Bitwise Asset Managementa je napovedal, da bo trg kriptovalut zelo nestanoviten, dokler ne bo znan končni zmagovalec. Če bi zmagal Trump, bo bitcoin dosegel nove rekordne vrednosti, medtem ko bi zmaga Kamale Harris verjetno povzročila kratkoročno padanje cen, ki bi se nato v nekaj mesecih stabilizirale.

Pričakovanja glede cene bitcoina so se razlikovala glede na zmago Trumpa ali Harrisove. Trump je bil v očeh mnogih vlagateljev viden kot pro-kripto kandidat, kar je povzročilo optimizem glede nadaljnje rasti cene bitcoina. Njegova zmaga bi lahko prinesla blažjo regulacijo kriptovalut, kar bi spodbudilo rast trga. Po drugi strani pa je bila Harrisova manj jasna glede svojih stališč do kriptovalut, kar je povzročilo negotovost med vlagatelji. Matthew Dibb iz Astronaut Capitala je poudaril, da bi zmaga Harrisove lahko bila kratkoročno negativna za kriptovalute, čeprav dolgoročno ne bi nujno pomenila konca rasti.

James Davies iz Crypto Valley Exchangea je poudaril, da so se mnogi trgovalci pripravljali na reakcijo na volilni rezultat, ne glede na to, kdo bo zmagal. Volitve so bile ocenjene kot najpomembnejše za industrijo kriptovalut doslej, saj bi lahko prinesle pomembne spremembe v regulaciji in politiki do kriptovalut.

Trg kriptovalut in politične preference

Politične preference imajo pomemben vpliv na trg kriptovalut, saj lahko različne politične usmeritve prinesejo različne regulativne ukrepe in posledično vplivajo na cene kriptovalut. Donald Trump je bil med volitvami pogosto predstavljen kot pro-kripto kandidat. Njegova politika je bila zaznana kot naklonjena kriptovalutam, kar je vlagateljem vlivalo optimizem glede nadaljnje rasti trga. Po poročanju Reutersa so vlagatelji verjeli, da bi Trumpova zmaga prinesla blažjo regulacijo kriptovalut, kar bi spodbudilo rast trga. Matthew Dibb iz Astronaut Capitala je poudaril, da bi Trumpova zmaga lahko odstranila nekatere ovire za inovacije in špekulacije v kripto industriji.

Zgodovinski kontekst in prihodnja pričakovanja

Bitcoin je v preteklosti pokazal zanimive trende v povezavi z ameriškimi volitvami. Po volitvah v letih 2012, 2016 in 2020 so bili donosi bitcoina v 90 dneh po volitvah približno 87 odstotkov, 44 odstotkov in 145 odstotkov. Te številke kažejo na močno rast vrednosti kriptovalute po volitvah, kar nakazuje, da politični dogodki pomembno vplivajo na trg kriptovalut. Eden izmed razlogov za te trende je, da se volitve pogosto časovno ujemajo z bitcoinovimi "halvingi", dogodki, ko se količina novih bitcoinov, ki pridejo na trg, prepolovi. S tem se zmanjša ponudba, kar ob nespremenjenem povpraševanju vodi do rasti cene.

Poleg zgodovinskih trendov je pomembno razumeti tudi prihodnja pričakovanja. V zadnjih letih je bitcoin doživel pomembne premike zaradi regulativnih sprememb in novih finančnih instrumentov, kot so ETF-ji (borzno trgovani skladi). Odobritev bitcoin ETF-jev s strani ameriške Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) je omogočila lažji dostop tradicionalnim vlagateljem, kar je povečalo priliv kapitala v kriptovalutni trg. Leta 2023 so ti skladi zabeležili več kot 20 milijard dolarjev prilivov, kar kaže na veliko zanimanje institucionalnih vlagateljev za bitcoin.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence