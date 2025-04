Težave za tri astrološke znake: brez uspeha v službi in v ljubezni

Pred nekaj dnevi je Sonce vstopilo v znamenje bika, kjer bo vse do 20. maja.Obdobje z astrološkega vidika prinaša mirnejše in stabilnejše dogajanje.

A medtem ko bo večina znamenj zodiaka uživala v novi, pozitivni energiji, določenim ta čas ne bo prinesel želenega uspeha. Astrologi verjamejo, da bodo trije znaki doživljali neuspehe na področju dela, tudi njihovo ljubezensko življenje ne bo cvetelo.

Kateri so ti znaki?

Dvojček

Ta čas od vas zahteva pogled vase. Ker je vaš vladar Merkur v biku, boste morda občutili potrebo po umiku in razmisleku. To ni nujno slabo, a lahko pride do težav v komunikaciji in negotovosti pri poslovnih odločitvah.

Če se vam zdi, da gre vse počasneje, kot običajno ne skrbite, to je le začasno. Vzemite si čas, pravi zagon prihaja v začetku junija.

FOTO: Shutterstock

Devica

Čeprav vam to obdobje prinaša možnosti za osebno rast, boste lahko zaradi Marsa v dvanajsti hiši prav tedaj, ko jo najbolj potrebujete, brez energije.

Iskali boste mir in tišino, kar bo oteževalo vsakodnevne naloge. Zapomnite si: umik ni znak šibkosti, ampak moči. Izkoristite ta čas za polnjenje baterij, vaš trenutek se bliža.

FOTO: Kinga/Shutterstock

Vodnar

V času bika, ko se vse odvija počasneje in bolj umirjeno, se boste morda počutili ujetega. Vaš vladar Uran bo zelo aktiven, kar lahko prinese nemir in željo po spremembi, vendar ni vsak trenutek pravi za velike korake.

FOTO: Armmy Picca/Shutterstock

Namesto impulzivnosti si zapišite ideje, kajti čas za njihovo uresničitev še pride. Do takrat bodite nežni do sebe, svetuje Sensa.rs.