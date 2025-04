116 nesreč v 24 urah: motorist umrl, drugi v bolnišnici po trčenju s helikopterjem

Minuli podaljšani vikend se je na slovenskih cestah zgodilo več nesreč. Zgolj v 24 urah so jih policisti obravnavali 116; v njih je ena oseba umrla, 28 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, štiri pa s hudimi.

V ponedeljek ob 14.25 se je na Lopaci smrtno ponesrečil 55-letni voznik motornega kolesa. Ko je motorist iz Vojnika vozil po regionalni cesti iz Gorice pri Slivnici proti Prevorju, mu je iz nasprotne smeri pripeljal 51-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Domžal. Ko je ta zunaj naselja Lopaca zavijal levo, je pri tem zaprl pot pred motoristom. Vozili sta trčili, voznik motornega kolesa pa se je v trčenju tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, poročajo s celjske policijske uprave.

Letos so slovenske ceste terjale 12 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa jih je bilo 10.

V ponedeljek nekaj pred 9. uro je v Velikem Gabru 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil z Biča proti Velikemu Gabru, v križišču odvzel prednost pred 75-letnim motoristom. Po trčenju sta motorist in sopotnica padla in se lažje poškodovala. Reševalci so ju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.

Zoper povzročitelje nesreče bodo sprožili postopke. FOTO: Bojan Rajšek

V nedeljo nekaj pred 17.30 se je prometna nesreča z udeležbo motorista in voznice osebnega avtomobila zgodila na območju Jugorja pri Metliki. Policisti so ugotovili, da je odgovorna 21-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz Semiča proti Jugorju in v križišču zapeljala na prednostno cesto v trenutku, ko je iz Novega mesta pravilno pripeljal 42-letni motorist. Ta je po trčenju padel in obležal hudo poškodovan. Reševalci so ga na kraju dogodka oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Zoper povzročiteljico nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Že dan prej, bilo je okoli 18.30, so može postave obvestili o padcu motorista na cesti med Lopato in Selah pri Hinjah. Kot so ugotovili, je 17-letni voznik kros motorja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v žičnato ograjo. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli. Motor so zasegli in zoper kršitelja na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog, poročajo z novomeške policijske uprave.