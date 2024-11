Simpsonovi spet napovedali prihodnost? Iz epizode leta 2000 je jasno, kdo bo postal predsednik ZDA (VIDEO)

Ker se bližajo predsedniške volitve v ZDA, se oboževalci priljubljene animirane serije Simpsonovi sprašujejo, ali je kultna risanka že napovedala rezultate te predsedniške tekme.

Simpsonovi, najdlje trajajoča animirana serija v zgodovini, so namreč že pridobili sloves zaradi nenavadne sposobnosti napovedovanja prihodnosti.

Doslej so napovedovali umetno inteligenco, kandidaturo Donalda Trumpa za predsednika ZDA, ebolo, Lady Gaga na Super Bowlu, vojno v Siriji, gospodarsko krizo v Grčiji, izum pametnih ur, Disneyjev nakup 20th Century Fox in več.

In zdaj mnogi uporabniki družbenih omrežij poudarjajo, da je epizoda, ki je bila predvajana 19. marca 2000 z naslovom 'Bart to the Future', morda napovedala rezultate volitev 5. novembra.

»Vsi vemo, da imajo 'Simpsonovi' to nenavadno sposobnost napovedovanja prihodnosti. V epizodi Lisa postane predsednica in večinoma nosi vijolično obleko in bisere, podobno obleki podpredsednice Kamale Harris ob inavguraciji. Naključje? Mislim, da ne,« se glasi komentar sledilca risanke.

»Simpsonovi napovedujejo, da bo Kamala Harris predsednica,« je dodala druga oseba, ki je delila sliko Harrisove in Lise kot predsednici.

»Sprostite se, ljudje. Simpsonovi so že vse napovedali,« se je glasil še en komentar.

Še podobno oblečeni

Na inavguraciji predsednika Joeja Bidna 20. januarja 2021 je Harrisova nosila vijoličen hlačni kostim, ki ga je oblikoval Christopher John Rogers, ki je vključeval tudi čevlje Sergia Hudsona in ogrlico Wilfreda Rosado.

V epizodi je bila Lisa izvoljena za predsednico in takrat so jo videli v vijoličnem kostimu s hlačami in nizom biserov.

Oboževalci so se za teorijo še bolj ogreli, ker je Lisino predsedovanje prišlo takoj za implicitnim predsedovanjem Donalda Trumpa, kar je povzročilo velik primanjkljaj.

A čeprav oboževalci serije napovedujejo zmago Kamali Harris, ankete kažejo, da med njo in Trumpom poteka 'mrtva tekma'. Harrisova po rezultatih anket dobi 48,1 odstotka glasov, Trump pa 47,4 odstotka, poroča jutarnji.hr.

Preberite še: