Primorska skupina Tequila osvaja Hrvaško – z novo pesmijo Ivona

Kim Babič, Patrik Babič, Rok Reja, Leo Fabjančič in Andrea Buršič so mlada primorska ekipa, ki pod imenom Tequila osvajajo slovenski, očitno pa tudi hrvaški glasbeni prostor. Energija na odru in zapeljivi latino ritmi so tisto, po čemer slovijo, ter razlog, da se o njihovih zabavah govori že nekaj časa.

Očitno se bo po novi pesmi z naslovom Ivona govorilo še več, saj so jo ustvarili s hrvaškim glasbenikom Limo Lenom, avtorjem enega največjih poletnih hitov preteklega leta, Brajde. Ivona je poletna, energična, nalezljiva pesem, ki je že dobila svoj videospot; posneli so ga v idiličnem Rovinju, kjer se je zbralo nekaj njihovih prijateljev.

Kim Babič je z Limo Lenom soavtor skladbe Ivona.

»Ni bilo velike produkcije, ni bilo scenarijev, samo dobra volja, kamere in glasba. Ravno ta sproščenost daje videospotu občutek poletja in brezskrbnosti,« pravijo fantje iz skupine Tequila, ki so že večkrat dokazali, da znajo sami organizirati velike dogodke na Obali. Doslej so namreč v Kopru priredili že dva Tequilafesta, letošnji bo 13. junija na Ukmarjevem trgu.

Na odru bodo stali še Voyage, ansambel Stil, Damjan Murko, ansambel Direkt in DJ Kriza. Obetajo se igre, nagrade, presenečenja in nora atmosfera. Tequilafest je več kot koncert, je pravo glasbeno in žurersko doživetje. Sicer pa bo letošnje poletje za fante iz skupine Tequila zelo delovno, saj nimajo prostega niti enega konca tedna.

Petra Šuligoj je popestrila snemanje videospota.

V tem uživajo

»Morda se bo našel čas, da na kratki oddih skočimo med tednom, pravega dopusta pa letos ne bo. Ampak mi uživamo v tem. To nam daje energijo in nas žene naprej,« pravijo fantje, ki so se lansko poletje srečali z Limo Lenom in njegovim producentom na skupnem nastopu v Vižinadi. Takoj so se ujeli. »Bilo je res sproščeno. Brez velikih besed, le dobra glasba in še boljša energija,« povedo.

Pa tudi, da so o skupnem projektu s tem hrvaškim glasbenikom že razmišljali, a so bili lani preveč zaposleni in je ideja obstala nekje v zraku. Naključje pa je hotelo, da so se letos februarja slišali in v nekaj minutah je bilo jasno, da bo nastalo nekaj konkretnega. Zbrali so se, vsak je prispeval svoj del in začelo se je ustvarjanje.

Skupina Tequila je to poletje povsem zasedena.

»Posebno presenečenje je bil Lima Len. Za demo posnetek je našemu pevcu poslal rap del, ki smo ga na koncu kar pustili v pesmi, čeprav prvoten načrt ni bil takšen,« še povedo fantje. Vse pa seveda najbolj zanima lepotica, ki se je fantom pridružila na snemanju. Fantje razkrivajo, da je simpatično dekle Petra Šuligoj.