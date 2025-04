Panika na plažah: morski pes napadel kopalca pred očmi otrok

Izraelska policija je včeraj sporočila, da policisti nadaljujejo iskanje moškega, ki je bil prijavljen kot pogrešan po domnevnem napadu morskega psa ob obali v bližini mesta Hadera. »Policija je razporejena vzdolž obale, iskanje pa smo razširili,« so po poročanju AFP zapisali v izjavi dan po tem, ko so moškega prijavili kot pogrešanega v vzhodnem Sredozemskem morju.

Prepoved kopanja na več delih obale ostaja v veljavi.

Reševalni organizaciji Magen David Adom in Zaka sta v ponedeljek namreč sporočili, da sta bili obveščeni o izginotju moškega ob obali pri Haderi, potem ko so očividci dejali, da ga je napadel morski pes. Izraelski mediji so v zadnjih dneh predvajali več videoposnetkov, ki prikazujejo morske pse v bližini kopalcev, tudi otrok. Na enem od posnetkov naj bi bil celo prikazan napad na plavalca. Policija je v torek sporočila, da prepoved kopanja na več delih obale ostaja v veljavi.

Njihova prisotnost se je v zadnjih letih povečala zaradi širitve tamkajšnje elektrarne. FOTO: Baz Ratner/Reuters

Redko se zgodi

Napadi morskih psov v Sredozemlju so sicer redki in v Izraelu v zadnjih desetletjih niso poročali o tovrstnih incidentih. Vendar so opažanja morskih psov, zlasti ob obali pri Haderi, precej pogosta, saj se jih vsako zimo na tem območju zbere več deset. To je posledica ravnanja bližnje elektrarne, ki za hlajenje turbin uporablja morsko vodo in jo nato kot toplo izpušča nazaj v morje.

Domnevajo namreč, da to toplo okolje privablja vrste, ki lahko zrastejo do več metrov, a načeloma niso agresivne do ljudi. Sezonska prisotnost morskih psov pri Haderi se je v zadnjih letih povečala, verjetno ne le zaradi širitve elektrarne, temveč tudi zakonodaje, ki prepoveduje njihov ulov. Izraelske oblasti in potapljaška združenja opozarjajo potapljače, naj se morskim psom ne približujejo.