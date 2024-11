Ljudje bežijo iz močno zastraženega Washingtona (FOTO)

Američani so se začeli zgrinjati na volišča, da bi oddali svoj glas, ali za demokratsko kandidatko Kamalo Harris ali republikanca Donalda Trumpa. Oba sta včeraj še zadnjič nagovorila volivce v nihajočih državah, ki bodo volitve tudi odločili.

Prostore poskušajo zaščititi z lesom. FOTO: Brendan Smialowski/Afp

Javnomnenjske raziskave sicer že ves čas nakazujejo na izredno tesen rezultat, enkrat je odstotek do dva v prednosti Harrisova, drugih Trump. A tudi v tistih zveznih državah, kjer si želijo zmage Harrisove, in kjer je večina zanjo tudi že oddala glas, se bojijo, kaj bo, če Trump izgubi. Na enem zadnjih zborovanj je nekdanji predsednik sicer ponovno obtožil odgovorne, da rezultate prirejajo in da ameriški volilni sistem ne deluje, kot bi moral, ob čemer je požel gromki aplavz podpornikov.

Tudi okrog stavb v bližini Bele hiše postavljajo ograje. FOTO: Brendan Smialowski/Afp

Da bo s podobno retoriko nadaljeval tudi v primeru, da ga bo na volitvah premagala Kamala Harris, se strinjajo tako strokovnjaki in analitiki kot povsem običajni Američani, ki se bojijo, da se bo ponovil napad na Kapitol izpred slabih štirih let. Mnogi prebivalci ameriške prestolnice so zato svoj glas oddali predčasno in zapustili mesto. Tisti, ki imajo tam trgovine, restavracije, bare … medtem pospešeno zapirajo njihova vrata, vrata in okna pa še dodatno ščitijo lesene deske. V Washingtonu je močno poostreno tudi varovanje, ne le okrog Bele hiše, ki so jo povsem ogradili, varnostniki in posebne enote policije budno spremljajo tudi dogajanje v drugih predelih mesta.

Ljudje se bojijo nasilnih izgredov. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Srd Trumpovih privržencev

Srd Trumpovih privržencev pa je že okusil zgodovinar Allan Lichtman, ki je pred zadnjimi desetimi volitvami pravilno napovedal izide devetih. Tokrat meni, da bo slavila demokratska kandidatka, zaradi česar njemu in njegovi družini že več tednov grozijo, morali so si priskrbeti celo osebno varovanje, je povedal za CNN. Lichtman je ob tem dodal, da se mu kaj takšnega še ni zgodilo, niti pred štirimi leti, ko je prav tako napovedal zmago Joeju Bidnu, zato ga toliko bolj skrbi, da bi se lahko v naslednjih dneh v Združenih državah Amerike zgodilo kaj »zelo zelo slabega«.

Za dodatno zaščito bodo poskrbele lesene ograje. FOTO: Nathan Howard/Reuters

