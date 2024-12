Vohunski škandal trese kraljevi dvor: »O tem se nikoli ne razpravlja«

Kitajska je zavrnila obtožbe, da je kitajski poslovnež Yang Tengbo povezave z britanskim princem Andrewom, bratom britanskega kralja Karla III., izkoristil za vohunjenje za Peking. Kitajsko zunanje ministrstvo je obtožbe označilo kot absurdne in vztraja, da so trdni odnosi z Londonom v skupnem interesu obeh držav.

O primeru je obveščena Buckinghamska palača, vse skupaj preiskujejo obveščevalne službe.

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva je v Pekingu dejal, da so »obtožbe o tako imenovanem kitajskem vohunjenju absurdne«, in dodal, da so trdni odnosi z Londonom v skupnem interesu obeh držav.

Tako se je odzval na četrtkovo sodno potrditev odločitve britanskih oblasti, ki so lani kitajskemu poslovnežu Yang Tengboju prepovedale vstop v državo, ker naj bi vohunil za kitajsko komunistično partijo in kot tesen zaupnik princa Andrewa skušal izkoristiti njegov vpliv.

Britanski časnik Sunday Times je ob tem poročal, da se je Yang Tengbo srečal tudi z bivšima konservativnima premierjema Davidom Cameronom in Thereso May.

Premier: O tem se nikoli ne razpravlja

Britanski premier Keir Starmer je na vprašanje o tej temi odgovoril, da je London »zaskrbljen zaradi izziva, ki ga predstavlja Kitajska«, hkrati pa zagovarjal sodelovanje s Pekingom. »Kar zadeva razprave z Buckinghamsko palačo, v Združenem kraljestvu obstaja dolgoletna tradicija, da se o tem nikoli ne razpravlja,« je dodal.