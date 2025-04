Mlajši voznik policistov ni upošteval, plačal bo zato

V sredo ob 21.54 so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica na območju Goriških Brd na z modrimi lučmi in kratkim zvočnim signalom s sireno zaustavljali voznika osebnega avtomobila. Voznik tega ni upošteval in je z vozilom bežal iz smeri naselja Hum proti Kojskemu. Policisti so voznika pobeglega vozila večkrat ustavljali, vendar kršitelj tega ni upošteval.

Kršitelju cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog

Kljub temu so policisti omenjeno vozilo ustavili že po nekaj kilometrih kolovozne poti v smeri doline. Poleg mlajšega voznika so bili v vozilu še trije mlajši sopotniki. Policisti so mlajšemu kršitelju cestnoprometnih predpisov zaradi odgovornosti za storitev več prekrškov po Zakonu o pravilih cestnega prometa in po Zakonu o motornih vozilih izdali plačilni nalog.