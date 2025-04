Bolšji sejem v Botaničnem vrtu bo to soboto

Botanični vrt iz Ljubljane bo to soboto od 9. do 18. ure pripravil bolšji sejem s pestro ponudbo in prav takim programom. Na prodajni razstavi se boste srečali s ponudniki izdelkov in rastlin. »Vabljeni vsi, ki se ukvarjajo ali z rastlinami ali pa dejavnostmi, ki so vsaj malo povezane z rastlinami, lahko tudi z motivi rastlin,« so sporočili iz Botaničnega vrta.

Pripravili bodo vodena ogleda po zunanjem delu Botaničnega vrta in po tropskem rastlinjaku.

Pripravili so tudi spremljevalne dogodke. Od 9. do 18. ure bo potekala raziskovalna beležnica Botaničnega vrta (plača se vstopnina v rastlinjak, za rešeno raziskovalno beležnico dobite nagrado). Ob istem času bosta še prodaja zelenjavnih sadik in svetovanje, od 10. do 17. ure sledi vrtnarska pomoč ter presajanje rastlin (glede na cenik Botaničnega vrta). Ob 10. uri se bo začelo predavanje o mesojedih rastlinah, o katerih bo govoril Jure Kališnik, inž. hort. Ob 11. uri bo na vrsti predavanje z ogledom čebelnjaka in predstavitvijo čebel v urbanem čebelnjaku. Na brezplačno predavanje vabi dr. Janko Boži. Od 13. do 14. ure bo na sporedu voden ogled po zunanjem delu Botaničnega vrta (cena: 4 evre), od 14. do 15. ure bo še voden ogled po tropskem rastlinjaku vrta (cena: 5 evrov). Od 15. do 17. ure bo potekala poslikava glinenih lončkov in zasaditev medovitih rastlin (cena: 6 evrov).