Bojan umoril prleškega podjetnika, v zaporu pa kuhal tudi za Janšo

Kmalu bo minilo četrt stoletja, odkar je Bojan Žalik iz okolice Lendave za zapahi zaradi umora prleškega podjetnika Janka Makoterja. O njem so zadnjih nekaj let šušljali, da bi lahko postal prvi obsojenec na 30 let zapora, ki ga bo doletela nagrada predčasnega odpusta iz ječe. Za to milost namreč lahko tako imenovani tridesetletniki zaprosijo po treh četrtinah prestane kazni. Toda potem naj bi zagrešil nekaj, zaradi česar te ugodnosti ne bo dočakal. Ali pač? Kuhal za Janšo Šestinpetdesetletnik torej prestaja kazen zaradi umora Makoterja iz leta 1999. Ker so ga odkrili in vtaknili v ječo šele...