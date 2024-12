Zaupnik princa Andrewa zanika obtožbe o vohunjenju za Kitajsko

Kitajski poslovnež Yang Tengbo, ki je veljal za tesnega zaupnika princa Andrewa, je danes zanikal obtožbe o vohunjenju za Kitajsko in jih označil za neresnične. Prepričan je, da je žrtev »spreminjajočega se političnega ozračja«. Princ Andrew se je medtem zaradi incidenta odločil, da se za božič ne bo pridružil kraljevi družini v Sandringhamu.

»Ničesar nisem storil narobe ali nezakonito in pomisleki, ki jih je proti meni izrazilo notranje ministrstvo, so neutemeljeni,« je dejal Yang Tengbo, ki je obtožbe o vohunjenju za Kitajsko označil kot popolnoma neresnične, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prepričan je, da je žrtev »spreminjajočega se političnega ozračja«. »Ko so odnosi dobri in ko si prizadevajo za kitajske naložbe, sem v Združenem kraljestvu dobrodošel. Ko se odnosi poslabšajo, se zavzame proti-kitajsko stališče in sem izključen,« je dodal in napovedal, da se bo pritožil na odločitev o preklicu dovoljenja za bivanje v Združenem kraljestvu.

Znova znašel na naslovnicah

Princ Andrew, ki se je zaradi druženja z domnevnim vohunom znova znašel na naslovnicah britanskih medijev, se je medtem odločil, da se za božič ne bo pridružil kraljevi družini v Sandringhamu.

Sodišče v Londonu je v četrtek potrdilo odločitev britanskih oblasti, ki so lani Yangu prepovedale vstop v državo. Iz sodbe je razvidno, da je britansko notranje ministrstvo v odločitvi o izgonu menilo, da je bil poslovnež vpleten v tajne in zavajajoče dejavnosti v imenu Kitajske komunistične partije in da bi njegov odnos z Andrewom lahko Peking uporabil za politično vmešavanje.

Yang se je s princem tako zbližal, da ga je ta leta 2020 povabil na svojo zabavo za rojstni dan, v prinčevem imenu pa je tudi lahko iskal potencialne kitajske vlagatelje. Sodniki so izpostavili še, da se je njun odnos razvil v času, ko je bil princ "pod velikim pritiskom", zaradi česar bi bil lahko ranljiv za zlorabo tovrstnega vpliva.

64-letni Andrew že več let ni del kraljeve družine. Zaradi prijateljstva z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je bil obtožen spolnih zločinov in trgovine z ljudmi, a je leta 2019 v zaporu pred sojenjem storil samomor, so mu prepovedali nastope v javnosti. Leta 2022 so mu odvzeli vojaške nazive po obtožbah, da je spolno napadel eno od mladoletnih Epsteinovih žrtev.