Začetek konca prvomajske tradicije? Drevesa za mlaje so še lani podarjali, letos hočejo zanje denar

V številnih krajih se v teh dneh pripravljajo na postavljanje mlaja, a marsikje so doživeli hladen tuš, saj Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki v državi upravljajo 20 odstotkov gozdov, po novem za mlajsko drevo zaračunajo. Če je višje od 10 metrov, je cena 150 evrov, poleg tega morajo krajani poskrbeti še za strošek prevoza in postavitev mlaja s kamionom z dvigalom. Največ zanimanja za drevesa, ki bodo postala mlaji, pravijo na SiDG, je na območju Maribora, Murske Sobote in na Tolminskem. Leta 2022 so v državnih gozdovih za mlaje posekali 14 dreves, leta 2023 12, lani 25 dreves. To je bil za...