Zdravniki opozarjajo! Vrnila se je bakterija iz starih časov – mutirana, odporna na antibiotike

Nekdanja »viktorijanska« bolezen, ki je v preteklosti rušila cesarstva in pobijala na deset tisoče, danes znova vzbuja skrbi. Tifus, bolezen, ki jo povzroča bakterija Salmonella Typhi, postaja odporna na antibiotike, kar pomeni, da je zdravljenje vse težje, opozarjajo strokovnjaki.

Tifusna mrzlica se še vedno pojavlja v številnih delih sveta, zlasti v Južni in Jugovzhodni Aziji, Podsaharski Afriki, Južni Ameriki in Vzhodni Evropi, kjer letno zahteva kar 110.000 življenj. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da vsako leto zboli približno devet milijonov ljudi.

Čeprav gre za staro bolezen – v zgodovini je denimo vzela življenje tudi princu Albertu, soprogu britanske kraljice Viktorije leta 1861 – se zdi, da javnost pogosto še vedno nanjo gleda kot na stvar preteklosti.

Vrnitev tifusa v dobi globalnih potovanj

V ZDA letno beležijo okoli 5.700 primerov, večinoma pri ljudeh, ki so se okužili med potovanji. Podobno je tudi v Veliki Britaniji, kjer več sto primerov letno pripisujejo potovanjem v Bangladeš, Indijo in Pakistan, pa tudi druge dele Azije, Afrike in Južne Amerike, opozarja britanski zdravstveni sistem.

Simptomi vključujejo visoko vročino, izčrpanost in bolečine v trebuhu, lahko pa bolezen napreduje v črevesno krvavitev, odpoved organov, sepso in smrt. FOTO: Littlebee80 Getty Images

Simptomi tifusa se običajno pojavijo v enem do treh tednih in vključujejo visoko vročino, izčrpanost in bolečine v trebuhu, lahko pa bolezen napreduje v črevesno krvavitev, odpoved organov, sepso in smrt.

V nedavno objavljeni znanstveni raziskavi v reviji Scientific Data raziskovalci poudarjajo: »Kljub napredku na področju cepljenja in zdravljenja tifusna mrzlica še vedno prizadene milijone ljudi letno ter povzroča visoko obolevnost in umrljivost. Še vedno prihaja do obsežnih izbruhov.«

K temu pripomore tudi povečano druženje in potovanja po pandemiji, kar omogoča ponoven vzpon različnih nalezljivih bolezni, opozarjajo strokovnjaki.

Antibiotiki ne pomagajo.

V severnem Pakistanu so zdravstveni delavci za The Guardian potrdili, da je tifus postal neprimerno težje obvladljiv: »Včasih smo bolezen zdravili z nekaj tabletami, danes pa mnogi končajo v bolnišnici,« pravi klinični farmacevt Jehan Zeb Khan.

Celo v ZDA so bili letos študenti Univerze Wisconsin–Madison opozorjeni na možnost okužbe, potem ko je bil v tamkajšnji študentski menzi odkrit primer tifusa pri zaposlenem.

