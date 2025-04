Černač v Tarči: »Pod to vlado se dogaja cenzura, ki je identična samo še pod fašistično oblastjo«

Minevajo točno tri leta od parlamentarnih volitev v Sloveniji. V Tarči na RTV Slovenija so zato danes gostili predstavnike petih strank, ki so bile takrat izvoljene v parlament. V studio so prišli Matej Grah iz Gibanja Svoboda, Matjaž Han iz SD, Asta Vrečko iz Levice Zvone Černač iz SDS, Jernej Vrtovec iz NSi Asta Vrečko iz Levice in Matej Grah iz Gibanja svoboda. V oddaji so preverili, koliko stanovanj se gradi, govorili so o zdravstvu in še čem.

Černač je v oddaji izpostavil cenzuro, ki da se po njegovem mnenju dogaja pod to vlado. »Meni so izglasovali odvzem besede v parlamentu. Mene so včeraj cenzurirali pri predstavitvi stališča pri interpelaciji. Pod to vlado se dogaja cenzura, ki je identična samo še pod fašistično oblastjo,« je dejal.

Za tem se je oglasil Han, ki je dejal: »V tej državi imamo tudi še normalne stranke in jaz mislim, da Socialni demokrati smo skozi zgodovino 30 let dokazali, da smo vendarle normalna stranka.« Nato ga je voditeljica Erika Žnidaršič spomnila na zadevo Spirit, ki še ni povsem zaključena. »Kar se tiče pa Spirita, smo pa edina stranka, edina stranka, ki prizna napako,« je dejal Han. Erika mu je nato omenila, da pa nihče ni odstopil iz politike, ne on in ne državni sekretar. »Zakaj bi odstopil, če sem ravnal kot minister odgovorno. Razpis razveljavil, ker sem posumil, da je nekaj narobe. Zakaj bi odstopil? Upam, da je to naloga ministra. Če pa mislijo, da moram odstopiti, jaz s tem nimam nobenih problemov, jaz se oblasti ne bom držal kot pijanec plota, se opravičujem. Ampak naloga ministra je, da na koncu koncev, tudi če vse službe gredo, se naredi mogoče kakšna napaka, da odreagira. Žal med samim procesom minister nima nobene možnosti vplivati,« je odgovoril Han.

»Oprostite Han, ko so vas dobili s prsti v marmeladi...« mu je odgovoril Černač, a ga je Han hitro ustavil: »Mene ni noben dobil s prsti v marmeladi, mene ni noben dobil s prsti v marmeladi,« je dejal. Politike ne bo zapustil s spuščeno glavo: »Jaz sem 20 let v politiki in iz te politike bom šel z dvignjeno glavo. Tudi če bom sprejemal kakšno odločitev, ki mogoče kakšnim gospodarskim družbam ne bo pasala. In vem, da bom zaradi tega dobil tudi kakšno tožbo.«