Kolumna Dušana Malovrha: Brez nič ni nič

»Stranka me je spomnila, da se lahko zmenimo brez računa,« je pripovedoval znanec, recimo mu državljan P. P kot privatnik. Čeprav bi stranka plačala manj, bi privatnik pri plačilu za svojo storitev tako nekaj pridobil, saj ne bi odvedel davka. Toda on se tega ne gre. »Ker dobi iz davka potem plačo moja žena, ki dela v javnem sektorju. In moja mama je v domu starejših, sin pa hodi v brezplačno šolo,« je državljan P. razložil stranki in zavrnil njen predlog. Sliši se zelo preprosto in razumno, logično, po drugi strani pa v okolju, kjer odlično uspeva siva ekonomija, zveni, kot da bi z Lune padel.

V tem okolju je logično tudi to, da so kripto zaslužkarji iz naše davčne oaze skočili na noge, ko jim je država končno sklenila stopiti na prste in je 17 let po rojstvu bitcoina napovedala zakon o davku na dobiček iz odsvojitve kripto sredstev (ZDDOKS) oziroma nov način obdavčitve dobička iz kriptovalut. Uvedli naj bi ga 1. januarja 2026, toda takoj zatem, ko je šel predlog 25-odstotnega davka v javno obravnavo, so njegovi nasprotniki že organizirali zbiranje podpisov. Proti davku, seveda.

Do zaključka pisanja teh vrstic je spletno peticijo podpisalo 1639 privržencev. To je dobrih 300 več, kot jih je denimo dalo svoj podpis za vrnitev Zlatka Zahoviča v NK Maribor, 600 več, kot jih je glasovalo proti odprtju izraelskega častnega konzulata v Mariboru, 1000 več od števila podpisov za ohranitev hitrostne omejitve na Dunajski cesti v Črnučah in prav tako tisoč več, kot je glasov proti gradnji vetrnih elektrarn Rogatec-Žetale.

Čeprav je z ministrskega fotelja priznal, da ima v svojem portelju tudi kripto vrtiček, domnevam, da financminister Boštjančič peticije ni podpisal. Tudi sam nisem proti kripto davku, res pa je, da imam v lasti samo 0,010 ethereuma. Po današnjem tečaju to znese natančno 16,04 evra; od nakupa koščka te kriptovalute pred več kot letom dni sem izgubil polovico vloženega.

Toda tudi kripto zaslužkarji bi morali biti dovolj pametni in razumeti, kar dobro ve zgoraj omenjeni državljan P. Da brez nič ni nič. Da brez davkov ni države. In prav slednja je kriptašem omogočila prvobitno akumulacijo kapitala. Nekaterim tolikšno, da jim rečemo kar kripto milijonarji. Evrski milijonarji.