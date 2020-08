Virus jim ne pusti dihati, Hrvaška znova krepko čez 100

Na Hrvaškem, kjer so včeraj, so v zadnjih 24 urah opravili 1538 testov in potrdili še 162 novih okužb.Največ okužb so v zadnjih 24 urah potrdili v splitsko-dalmatinski županiji in Zagrebu. Skupaj imajo 1062 aktivnih primerov, kar je 99 več kot včeraj. V bolnišnicah je 106 pacientov, od tega 10 na respiratorjih. Še dve osebi sta umrli, skupaj od začetka epidemije 165.V zadnjih 14 dneh so odkrili 1120 okužb, kar pomeni, da se je incidenčna številka z včerajšnjih 27,51 povzpela na 29,38. Slovenija je mejo za uvrstitev postavila pri 40, omenja pa se tudi možnost, da bi karanteno uvedli le za mlajše dopustnike po vrnitvi iz Hrvaške, saj je največ okužb prav pri teh.Preberite tudi:V Avstriji so v zadnjih 24 urah zabeležili več kot 300 novih okužb z novim koronavirusom. Velik porast je bil že v petek, ko so našteli 282 novih okužb. To je bilo prvič po več mesecih, da so imeli več kot 200 novih okužb v enem dnevu. Minister za zdravjeje dejal, da je veliko število novih okužb posledica večjega števila žarišč, povezanih s potovanji. Mnogi na novo okuženi so se vrnili iz Hrvaške. Avstrija je zato v petek pozvala svoje državljane, naj se nujno vrnejo od tam. Od ponedeljka bodo morali vsi, ki se bodo vračali iz Hrvaške in bodo hoteli v Avstrijo, predložiti negativen test na koronavirus, ki ne bo starejši od 72 ur. Kdor ga ne bo imel, bo moral test opraviti v roku 48 ur od povratka, do rezultatov pa ostati v karanteni.V zadnjih dveh tednih so v Avstriji potrdili 1967 novih primerov oziroma v povprečju (ob 8,859 milijona prebivalcev) 17,42 primera na dan na 100.000 prebivalcev.Iz BiH pa poročajo o 262 novih potrjenih okužbah, umrli sta še dve osebi, skupaj že 456.