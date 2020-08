Virus se nezadržno širi po Sloveniji, znani petkovi rezultati

Številni mladi so se okužili na zabavah. FOTO: Jure Eržen, Delo

V petek je bilo opravljenih 1034 testov na novi koronavirus, ki so pokazali 32 okužb, je sporočila vlada. V bolnišnicah se zdravi 16 ljudi, od teh so trije na intenzivni negi. Vse več je uvozov okužb s Hrvaškega.V petek smo imeli tako drugi dan zapored več kot 30 novih primerov okužbe (dan prej 37 ob 937 testiranjih), v zadnjih 14 dneh pa skupaj 230, kar pomeni, da se je incidenčna številka – povprečno število okuženih v zadnjih dveh tednih na 100.000 prebivalcev – dvignila na 10,97. Včeraj je bila ta številka 10,16, dan prej pa smo bili še 'v zelenem' – 9,2,Preberite tudi:V strokovni skupini za covid 19 trenutno poteka intenzivna debata o tem, kako ukrepati in preprečiti vnose okužb iz Hrvaške, je za STA dejal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Možnost je tudi uvrstitev Hrvaške na rdeči seznam, kar bi pomenilo karanteno po povratku v Slovenijo.Na voljo imajo več možnosti za uvedbo karantene: ena od njih je, da bi jo odredili za mlade v starosti od 15 do 35 let, lahko za vse, lahko pa bi zahtevali ob vstopu v državo negativen test na okužbo z novim koronavirusom, ki ne bi smel biti star več kot 36 ur.Preberite tudi:Od začetka junija do 12. avgusta je bilo 70 primerov iz Hrvaške, včeraj dodatnih 22, od njih je bilo 20 iz Novalje (plaža Zrće) na otoku Pag, ki slovi po burnem nočnem življenju. Okuženi so zlasti ljudje od 15 do 35 let starosti.Možnost karantene ali obveznega testiranja na meji za vse, ki se vračajo iz Hrvaške, je pred dnevi omenila že vodja strokovne svetovalne skupine za covid 19 Dodala je, da »bi se kakšna sprememba znala zgoditi prihodnji teden«. Nekaj podobnega je v petkovih Odmevih napovedal tudi vladni govornik za covid 19