V Srbiji novinarju razbili glavo (VIDEO)

Srbski novinarji so bili še tretji dan protesta pred srbskim parlamentom v Beogradu žrtve nasilja, piše nova.rs. Tokrat jo je skupil njihov novinar, ki so ga napadli huligani s kapucami, medtem ko je poročal z doslej najmirnejšega protesta.Ljudje so v veliki meri protestirali sede, s čimer so se hoteli ograditi od nasilnežev, ki so v minulih dneh 'ugrabili' proteste. Pridružili so se jim tudi zdravstveni delavci iz beograjskih bolnišnic za obolele za covidom 19. V Beogradu se je pred poslopjem skupščine sicer zbralo tudi nekaj manjših skupin nasilnežev, ki so skušali sprovocirati mirno večino, a so se ti nanje odzvali predvsem z vzkliki »Sedi, ne nasedaj!«.V prvih dveh dnevih protesta sta bili žrtvi napada sicer že novinarki nova.rs.Tokrat napadenega Milanovića so najprej oskrbeli reševalci na terenu, nato pa so ga pripeljali v beograjski klinični center. Po prvih informacijah so ga poškodovali z boksarjem ali nekim drugim ostrim predmetom.