Starši na nogah: tako v Avstriji poteka šolanje v času zaprtja države

V Avstriji od danes do 12. decembra, z izjemo Zgornje Avstrije do 17. decembra, velja zaprtje javnega življenja. Šole so iz tega izvzete. Pouk ob obvezni uporabi zaščitne maske in obveznem testiranju na okužbo z novim koronavirusom poteka po urniku. Pouka na daljavo v organizirani obliki na avstrijskih šolah tokrat ni.

Kdor se šolanja ne želi udeležiti, potrebuje opravičilo staršev. Končna odločitev je tako v njihovih rokah.

Nerazumne smernice ministrstva

Direktorji in predstavniki učiteljev so zaradi tega že pozvali, da bi šolam dali možnost, da se lahko same odločijo, ali bodo zaprle razrede in prešle na izobraževanje na daljavo neposredno na lokaciji šole. Medtem nekateri starši že poudarjajo, da jih obremenjuje odločitev, ali naj otroka pošljejo v šolo ali ne.

Številni že zastavljajo vprašanja, kako je s šolskimi nalogami in testi, kako je s pomočjo pri posamezni snovi tistim, ki so ostali doma. Avstrijsko ministrstvo za šolstvo je izdalo zelo prilagodljiva priporočila, na primer, »če je le mogoče«, naj ne bo testov in šolskih nalog, pouk posameznih predmetov naj bo »prilagojen okoliščinam«. Kdor ne sodeluje pri pouku v šoli, »mora dobiti naloge za učenje in domače naloge«, učitelji pa morajo biti na voljo za odgovore na vprašanja, »če je to izvedljivo«.

Po besedah enega od ravnateljev avstrijskih šol gre za »nerazumno odločitev« za starše in jim priporoča, naj se njihovi otroci »za zdaj« udeležijo pouka v živo, drugi se odločno izogibajo kakršnim koli priporočilom staršem.

Posebni paketi za učence

Večina šol naj bi sicer pripravila »pakete za učenje in domače naloge«, kar se nanaša predvsem na podatke o poglavjih ali primerih v knjigah, ki so načrtovane ali dokončane za obdobje zaprtja. Učitelji poleg tega lahko pouk prenašajo v živo, vendar jih k temu nihče in nič ne obvezuje. Praktično vse avstrijske šole izpostavljajo, da je učenje na daljavo za tiste, ki so ostali doma, v osnovi nemogoče, saj je trenutno predvideno običajno izobraževanje v učilnicah, za kar so potrebni tudi vsi učitelji.

Sindikati učiteljev so se načelno že zavzeli, da šole ostanejo odprte. Hkrati so zahtevali, da mora biti popoln prehod na učenje na daljavo mogoč tudi na šolski ravni. Prav tako podpirajo pogostejše testiranje na okužbo z novim koronavirusom s testi PCR.