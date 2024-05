Varnostniki uporabili prekomerno silo? Policija preiskuje morebitno prekoračitev pooblastil v Vitanju

Policija preiskuje okoliščine množičnega pretepa na prireditvi v Vitanju in morebitno prekoračitev pooblastil varnostnikov med nedeljsko množično kršitvijo javnega reda in miru. Če bodo zaznali prekoračitev pooblastil varnostnih služb, bodo policisti o tem obvestili inšpektorat za notranje zadeve, so povedali na Policijski upravi (PU) Celje.

Napovedali so tudi, da bodo v primeru zaznave sumov kaznivih dejanj podali tudi kazensko ovadbo na pristojno okrožno tožilstvo.

Policisti PU Celje so bili v nedeljo zjutraj obveščeni o množični kršitvi javnega reda in miru na prireditvenem prostoru v Vitanju, kjer sta se stepla dva moška. Po doslej zbranih podatkih so ju predstavniki varnostnih služb poskušali pomiriti, pri tem pa se je v pretep vključilo več obiskovalcev prireditve.

Varnostne službe uporabile prekomerno silo?

Po navedbah policije so predstavniki varnostnih služb v dogodku uporabili plinski razpršilec, zaradi česar je več oseb iskalo zdravniško pomoč. Podatke o udeleženih v pretepu, ki so naknadno iskali zdravniško pomoč, policija še zbira. Poškodovanih je 10 oseb, pri eni osebi je sum hudih poškodb.

Po poročanju portala 24ur in POP TV so obiskovalci prireditve Majsko Vitanje povedali, da so varnostne službe uporabile prekomerno silo. Portal je namreč prejel posnetke, na katerih ena od oseb, ki so skrbele za varnost, obiskovalca udarja po glavi. Po mnenju obiskovalcev je varnostna služba ravnala neustrezno in so bili varnostniki do udeležencev veselice nasilni. Dogajanje zato zdaj preverja tudi policija.

Profesor z mariborske fakultete za varnostne vede Miroslav Žaberl meni, da je šlo za navaden tepež oseb, ki so bile že obvladane. Spomnil je, da pooblastila varnostnikov veljajo zgolj in samo na prireditvenem prostoru. »Tu je še poseben problem, ker se je vse dogajalo izven prostora, kjer noben nima pravice intervenirati, tam je pristojna le policija,« je za POP TV dejal Žaberl, ki je kritičen tako do rediteljev kot do varnostnikov, ki bi morali zagotavljati varnost, kar so izvajali, pa je bila nevarnost.