Težave v slovenskem taboru: bo Raiven v soboto lahko nastopila?

»To je bilo eno ogromno olajšanje. Finala nisem pričakovala. To je tudi ogromna potrditev. Moja pesem govori o ženski, ki je bila narobe razumljena, in verjamem, da je neka vzornica za vse, ki se ne počutijo sprejete, in s tem, ko sem prišla v finale, se tudi jaz počutim sprejeto,« je v prvem odzivu po uvrstitvi v finale dejala Raiven, dan kasneje pa dodala, da so neizmerno veseli, da so dobili potrditev za mesece dela, ki smo ga vložili v nastop. »Hvaležna sem, da imam ob sebi ekipo, ki ji lahko popolnoma zaupam. In komaj čakam, da se vrnem na evrovizijski oder, kjer sem se počutila zelo sproščeno.«

Po razglasitvi je bila navdušena, navdušenje je vladalo tudi v njeni ekipi, za katero Raiven pravi, da so glavni razlog, da lahko dobro opravlja svoje delo. Z nastopom v prvem polfinalnem večeru je pevka zelo zadovoljna, a pravi, da bo za sobotni nastop potrebnih nekaj manjših popravkov. »Zelo sem zadovoljna s svojim nastopom, dobro smo opravili svoje delo. Nekaj stvari bi bilo še treba popraviti, kar se tiče kadriranja, a načeloma gre vse tako, kot smo si zamislili.«

Raiven staknila rahel prehlad

Dan po nastopu nam je Raiven povedala, da sledijo medijske obveznosti, med drugim obisk rezidence TikToka, ki je v Malmöju v času Evrovizije, kjer bomo ustvarjali nove vsebine. »Toda za jutri mi je menedžerka obljubila, da bom imela prost dan. In bomo videli, ali bo držala obljubo (smeh).«

Slovenska ekipa z glavno zvezdo na čelu je včerajšnji uspeh tudi malo proslavila. »Časa za slavje v pravem pomenu besede ni bilo. Areno smo zapustili zadnji, skupaj s portugalsko delegacijo, ki je z nami v istem hotelu, in smo si naredili zabavo kar na avtobusu. Ob plesu in petju. Nato smo nazdravili z ekipo in odšli spat, kajti zavedamo se, da je pred nami še en pomemben nastop.«

Po nastopu je Raiven še povedala, da si mora počitek privoščiti tudi zato, »ker že malo smrkam in si želim obdržati pevsko kondicijo do sobote«.