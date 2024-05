V Sloveniji odpovedali koncert velike glasbene zvezde, kaj je razlog?

Slovenski organizator Eventim je na družbenih omrežjih objavil, da je koncert velike srbske zvezde Aleksandre Prijović prestavljen na kasnejši datum. Kdaj točno, se ne ve. Pevka naj bi nastopila v soboto, 11. maja, v ljubljanskih Stožicah, a so ta datum odpovedali, bo pa izpeljala koncert dan prej.

Oglasili so se skeptiki in oboževalci, ki uradnemu pojasnilu ne verjamejo. Menijo, da je cena vstopnic previsoka in da jih niso prodali dovolj.

Uradno naj bi sicer prišlo do tehničnih težav, zaradi katerih izvedba koncerta na napovedani datum ne bo mogoča. Tako se je glasilo Eventimovo sporočilo na spletu:

»Spoštovani kupci! Napovedani koncert Aleksandre Prijović v Areni Stožice 11. 5. 2024 zaradi tehničnih razlogov žal ne bo izpeljan in je do nadaljnjega prestavljen. Vsem kupcem vstopnic se zahvaljujemo za razumevanje in obžalujemo nastalo situacijo.«

Vsi, ki ste že kupili vstopnice za koncert 11. maja, jih lahko vrnete in uredite vračilo kupnine. Kot piše na spletni strani Eventima, je vračilo kupnine odvisno od načina nakupa, ali ste vstopnice kupili na spletu ali na prodajnih mestih.

Za vse, ki bi se koncerta Aleksandre Prijović vseeno želeli udeležiti, je na voljo še nekaj vstopnic za petkov koncert. Na voljo je še nekaj vstopnic za stojišča v parterju po 40 evrov ter za VIP in ložo po ceni od 100 do 140 evrov za vstopnico.

Na Eventim smo poslali vprašanje, kakšne so to »tehnične težave«, zaradi katerih je koncert odpovedan, glede na to, da ima pevka koncert dan prej v dvorani Stožice, ki pa ni odpovedan.

Pevka je v Areni Zagreb decembra 2023 nastopila petkrat zapored, vsi koncerti so bili razprodani. Če gre verjeti skeptikom, ki dvomijo o uspešni prodaji vstopnic, je njena priljubljenost v Sloveniji bistveno nižja, kot je na Hrvaškem.