Avstrija se danes zapira: preverite, kje so naredili izjemo

Pristojni odbor avstrijskega parlamenta je v nedeljo potrdil ukrep zaprtja javnega življenja v Avstriji za vse, ki bo tako lahko začel veljati opolnoči. Veljal bo deset dni, potem pa bodo odločali o morebitnem podaljšanju. V zadnjem trenutku so iz zaprtja izvzeli žičniške naprave.

V Avstriji lahko ljudje od ponedeljka domove zapustijo le izjemoma, na primer za nakup nujnih potrebščin, odhod na delo in v šolo ter za rekreacijo. Odprte bodo le trgovine z nujnim blagom, zaprti pa bodo gostinski obrati in hoteli ter tudi kulturne ustanove.

Za cepljene proti covidu 19 in prebolele bo zaprtje trajalo največ 20 dni oziroma do 13. decembra, ko se bo samodejno izteklo. Po desetih dneh bodo odločali o morebitnem podaljšanju ukrepa. Od sredine decembra bo v javnem življenju znova veljalo pravilo preboleli, cepljeni (PC). Za tiste, ki se proti covidu 19 ne bodo cepili in ga niso preboleli, se bo zaprtje tako nadaljevalo.

V vseh javnih zaprtih prostorih bo od ponedeljka obvezna uporaba zaščitnih mask tipa FFP2, tudi na delovnem mestu. Tam bo še naprej v veljavi pravilo 3G oziroma PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Šole in vrtci ostajajo odprti

Obiski v bolnišnicah ali domovih za starejše bodo po novem mogoči samo za tiste, ki bodo izpolnjevali pogoj PC. Poleg tega bodo morali predložiti negativen izvid testa PCR.

Kljub zaprtju bodo sicer šole in vrtci načelno ostali odprti, a prisotnost pri pouku ne bo obvezna. Oblasti ljudi pozivajo, naj otroci ostanejo doma, če je le mogoče.

V nasprotju s prvotnim predlogom pa bo kljub zaprtju dovoljena uporaba žičniških naprav. Smučarji bodo morali predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PC. V zaprtih žičniških napravah bodo morali nositi maske tipa FFP2.