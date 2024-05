Rebeka Dremelj z družino obtičala na Cipru (FOTO)

Pevka, igralka in podjetnica Rebeka Dremelj se je oglasila s počitnic na Cipru in sledilcem povedala, da so zaradi nepredvidenih okoliščin letalskega prometa obtičali na Cipru. Svoje počitnice so podaljšali za tri dni.

V četrtek dopoldne bi moralo letalo s Cipra poleteti proti Ljubljani, a je šlo vse narobe. Potniki so že sedeli v letalu, ko so jim sporočili, da ima tehnične težave. Kar 2 uri in pol so potniki čakali na sedežih, ko so jih le pospremili ven, češ da se letala ne da popraviti.

Rebeka, ki že ima nekaj neprijetnih izkušenj z dolgimi čakanji na letališčih, se je odločila, da z družino letališče zapustijo, rezervirajo nove letalske vozovnice in podaljšajo bivanje v hotelu za tri dni.

»Ryanair nima predstavnika na Cipru, zato smo bili o vsaki novosti obveščeni po mailu. Sprva smo čakali od 10. do 13. ure, nato so polet prestavili na 15. uro, nato še na 17. uro, ko smo se odločili, da ne bomo več čakali v nedogled, in zahtevali, da nam vrnejo kovčke,« je dejala Rebeka.

Kupili so nove letalske vozovnice za soboto, za stare pa bodo zahtevali povračilo stroškov, je dejala iznajdljiva Rebeka.

Dodala je, da potniki, ki se niso odločili za to možnost, ali pa so se prepozno odzvali, so na svoj polet čakali dobrih 30 ur, medtem pa so jim ga nenehno prestavljali. V hotel so jih namestili šele okoli 3. ure zjutraj (leteti bi morali dan prej ob 10. uri), a so že takoj zjutraj prišli ponje in jih odpeljali nazaj na letališče, kjer so imeli polet ob 14. uri.

Rebekina družina je bila na dopustu vse od 25. aprila, v tem času pa so si ogledali kopico znamenitosti na priljubljenem otoku Ciper.