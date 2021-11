Tako je v Avstriji: tudi 6-letni otroci se testirajo sami, nihče se ne pritožuje

Tudi v Avstriji so zaradi visokega števila okužb s koronavirusom, močno zaostrili ukrepe in v veliki meri omejili javno življenje s pogojem PC. Samo preboleli ali cepljeni imajo tako dostop do javnih storitev, v gostinske lokale, športne ustanove, do frizerja ne morejo ne s PCR ne s hitrim testom. Zlasti turistična panoga se v zimski sezoni zaradi tega pravila boji velikega upada prometa, a zdi se, da pri naših severnih sosedih ukrepe bolj vestno spoštujejo kot pri nas.

»Nerganja ne bo, tako je odločila vlada in to je treba spoštovati,« je v prispevku v oddaji 24ur povedal povedal lastnik bencinskega servisa tik ob meji s Slovenijo. Dejal je tudi, da je bilo podobno ob uvedbi obveznih FFP2 mask. »Pritoževanja ni bilo, Avstrijci to spoštujejo in v tem ni nobene težave.«

Še ena od zaposlenih Slovenk v Avstriji je sicer povedala, da je tudi v njihovih ukrepih kar nekaj anomalij. Sama lahko denimo v gostinskem lokalu dela le kot testirana, streže pa lahko le prebolelim ali cepljenim.

Testiranje otrok poteka brez težav

Prav tako je v Avstriji že nekaj časa uveljavljeno obvezno samotestiranje vseh šoloobveznih otrok. V šolah s tem nimajo težav, prav tako ni odpora med starši. Tisti, ki zavračajo testiranje, se morajo šolati od doma.

Kot je za STA povedal ravnatelj Ljudske šole Šmihel pri Pliberku Danilo Katz, učenci v Avstriji obvezno testiranje sami opravijo trikrat tedensko v šoli. Ob ponedeljkih in petkih gre za hitre antigenske teste, ob torkih pa PCR-teste s posebno tekočino, s katero si izpirajo usta. Šola vzorce PCR-testov pošlje v laboratorij in naslednji dan dobi rezultate po elektronski pošti.

»Otroci to brez težav opravljajo in tudi s strani staršev in pri nas je sprejemanje tega zelo dobro. Tako je vse šolsko leto, tudi na začetku nismo imeli kakšnih težav,« je pojasnil Katz.

»Tudi že šest let stari otroci v prvem razredu pri nas to zlahka opravijo sami. Zjutraj to traja dve do tri minute. Ko imamo testiranje, otroci to naredijo čisto sami. Učiteljice jim teste razdelijo, otroci se sami testirajo, nato se preverijo rezultati, s tem pa je stvar opravljena,« je povedal ravnatelj.

»Pri nas takega upora, kot ga poznamo iz Slovenije, ni. Domnevam, da pri nas malo bolj zaupajo politikom in medicini,« je dejal Katz. Kot je dodal, pa redno sodelujejo in komunicirajo s starši, kar pripomore k temu, da vse teče brez težav. Starši se zavedajo, da je to edina možnost, je pojasnil.

Tudi v Nemčiji podobno

Podobno je v Nemčiji, kjer so samotestiranje učencev v šoli prav tako uvedli že med prejšnjim šolskim letom. Kot je za STA povedala Barbara Zimic, ki živi v Frankfurtu, nimajo slabih izkušenj. Njena osemletna hči se testira v šoli in, kot pravi, so izkušnje s tem zelo dobre.

»Super je organizirano, otroci se že od prvega razreda sami testirajo v razredih,« je pojasnila. Pred uvedbo so jim pokazali video predstavitev in testiranje so zelo hitro osvojili, je pojasnila.

Testiranje učencev v Nemčiji poteka od dva- do trikrat tedensko, odvisno od ureditve v posamezni zvezni deželi. Dežurni razredu razdelijo teste, otroci jih opravijo, nato pa učitelj vnese rezultate v posebno knjižico, ki jo ima vsak otrok. Negativen izvid tako kot v Avstriji velja kot izpolnjevanje pogoja PCT povsod, kjer morajo tudi otroci izpolnjevati ta pogoj, npr. za v restavracijo ali živalski vrt.