Čakajoč na Tesline (cenejše) novosti

Tesla je po nekaj letih strme rasti v letošnjem prvem četrtletju prvič utrpela resnejši upad prodaje – za petino manj kupcev (388.000) so imeli kot v enakem obdobju lani. Za skupne številke to ne pomeni veliko, a povejmo, da je bilo letos v prvem četrtletju tudi pri nas prodanih 275 avtomobilov te znamke, 30 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Najzanimivejši model Y, ki je bil lani med prvo prodajno deseterico, je bil tokrat le na tridesetem mestu.

Na trgu električnih avtomobilov je v zadnjih mesecih nastal nekakšen premor, ko prvim kupcem, ki so narekovali ritem rasti prodaje posebno v Evropi in ZDA, niso sledili novi. Tesla še nima drugih avtomobilov, kot jih imajo klasični tekmeci. V minulih letih so veliko zaposlovali, letos bodo število zaposlenih zmanjšali v povprečju za deset ­odstotkov.

Znamka po letih rasti letos prvič doživlja padec prodaje.

Podjetje že dolgo ni predstavilo (količinsko pomembnejše) velike novosti. Glavni uspešnici modela Y in 3 sta na trgu že nekaj let, res je, da ju prenavljajo, a drugega v zvezi z dodatnimi količinami za zdaj ni. Futuristični cybertruck tudi po porodnih težavah (zatikanje pedalov) ne bo množičen, morda bo namenjen le za ZDA.

Brez cenejšega modela ne bo šlo

Tesla je že pred več leti napovedala, da bo v prihodnosti imela bolj množičen model, ki ga je javnost označila kot model 2, a ta se je stalno odmikal. Če naj bi do leta 2030, kot so napovedali, res dosegli letno prodajno številko 20 milijonov, približno dvakrat višjo, kot jo imata danes Toyota ali Volkswagen, brez cenejšega avtomobila ne bo šlo. Po drugi strani ni najbolj jasno, kaj natanko cenejši avtomobil pomeni.

Model 3 ostaja Teslin najcenejši avto, čeprav ni ravno poceni. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Agencija Reuters je pred kratkim objavila, da je Tesla ta projekt opustila, vendar je Elon Musk to označil za laž in na predstavitvi četrtletnih rezultatov dejal, da bodo pospešili prihod novih izdelkov, tudi cenovno dostopnejših. Dodal je, da bodo pri tem kombinirali obstoječo tehniko (platforme) z nekaterimi novimi elementi in izkoristili obstoječe proizvodne zmogljivosti, da bodo z njimi bolj učinkoviti. To naj bi se zgodilo že v prvi polovici prihodnjega leta, če ne že proti koncu letošnjega. Tako naj bi leta 2025 dosegli letno prodajo tri milijone avtomobilov. Lani so jih prodali 1,8 milijona, letos bi bila lahko prodaja manjša kot lani.

50.000 električnih polnilnih mest ima Tesla po svetu.

Musk se tokrat ni odzval s konkretnim odgovorom, ko so ga vprašali o modelu za 25.000 evrov, prav tako ne, ali bodo poenostavili obstoječi model 3. Ta je zdaj njihov še najcenejši izdelek, čeprav pri nas stane najmanj 40.000 evrov, model Y pa 45.000. Pri čemer vemo, kaj vse bolj dosegljivega že zdaj zmorejo ponuditi kitajski tekmeci, ne nazadnje se počasi, a vendarle v tej smeri premikajo tudi evropski proizvajalci.