Ekipa Tadeja Pogačarja objavila čustven zapis o dečku, ki je umrl v tragični nesreči

Minuli teden je Slovenijo pretresla novica o nesreči na Savi Dolinki, za posledicami katere je umrl mladi športnik Urban Prevc. Nesreča se je zgodila med treningom ekipe Kajak kanu kluba, ko je mladega kajakaša potegnilo pod odlomljeno vejo. Kljub reševalni akciji in oživljanju je bilo za mladega športnika prepozno, deček je kasneje v bolnišnici umrl.

Nesreča je pretresla kajakaški in tudi kolesarski svet, saj je bil deček tudi uspešen in zavzet kolesar. Njemu v čast je kolesar Tadej Pogačar na dirki nosil žalni trak, zdaj pa je ekipa Pogi Team skupaj z dečkovo družino na facebooku objavila čustveni zapis.

Zapisali so, da se bodo od dragocenega člana ekipe, ki jih je zapustil mnogo prezgodaj, poslovili v četrtek, in pozvali, naj v duhu Urbanove predanosti športu in želje po podpori skupnosti namesto sveč in cvetja prispevajo sredstva, ki bodo namenjena športnim klubom, ki so bili del njegovega življenja (Pogi Team, KKK Ljubljana in Rod Sivega volka). Zapisali so še, da se bo na tak način nadaljevala njegova zapuščina in da bo to spodbuda mladim športnikom, naj sledijo njegovim stopinjam.

»Urban je od majhnega rad 'delal' dobra dela, kot je temu sam dejal – očistil prah iz radiatorskih špranj, odstopil sedež starejšim na avtobusu, pridržal vrata, pomagal nositi vrečko starejši sosedi, sekati drva, pomagal je pri 'terenskih' opravilih starim staršem, očistiti avto očitu, namazati kolesarsko verigo bratu, skuhati mami jutranjo kavico za lepši dan, pomagal sošolcem pri učenju, srčno navijal za svoje kolesarje in veslače ter raziskoval in odkrival naravo skupaj s svojimi taborniki. Bil je tudi ponosen Unicefov junior ambasador in vesel, da je lahko širil glas mladih in bil del uredniške skupine U-Reporta. Žal ga je usodna nesreča ustavila na njegovi edinstveni pot,« so zapisali.

FOTO: Zaslonski posnetek, Osmrtnice

Za konec se je njegova družina skupaj s Pogi Teamom zahvalila za podporo v teh težkih trenutkih. Družini izrekamo iskreno sožalje tudi v našem uredništvu.