Janšo daje nostalgija: »Danes mineva 35 let, odkar je ...«

Majniška deklaracija je bila politična izjava, ki so jo oblikovale slovenske opozicijske politične stranke leta 1989 in z njo zahtevale suvereno državo slovenskega naroda. Deklaracijo so podpisali Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratska zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje, Socialdemokratska zveza Slovenije, Univerzitetna konferenca ZSMS in Društvo slovenskih skladateljev. Na množičnem protestnem zborovanju zaradi aretacije Janeza Janše na Kongresnem trgu v Ljubljani 8. maja 1989 jo je prebral Tone Pavček.

Na ta dogodek se je z daljšim zapisom na omrežju X spomnil šef SDS. Janez Janša je tako poudaril, da je »Majniško deklaracijo 1989 kasneje podpisalo preko 100.000 posameznikov. Enopartijska oblast oziroma komunistična stranka pod vodstvom Milana Kučana je v odgovor na Majniško deklaracijo preko SZDL in ZZB poslala v javnost t. i. Temeljno listino, v kateri so se sicer zavzeli za nekatere reforme, vendar še vedno v okviru Jugoslavije in enopartijskega režima oziroma socializma. Temeljna listina je v primerjavi z Majniško deklaracijo naletela na mlačen odziv.«