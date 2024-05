To je Simona z OŠ Vojnik, ki je postala učiteljica leta (FOTO)

Na AmCham poslovnem zajtrku so v okviru iniciative »Učitelj sem! Učiteljica sem!« razglasili učiteljico leta 2024. Javnost in strokovna komisija so izbirali med tremi superfinalistkami in naziv podelili Simoni Šarlah z Osnovne šole Vojnik.

FOTO: Amcham

FOTO: Amcham

»Skupaj lahko sobivamo le s sodelovanjem, spoštovanjem, kulturno komunikacijo, sočutjem in empatijo. Ker sooblikujemo mlade, moramo širiti prave vrednote,« je povedala ob razglasitvi.