Tajni Putinovi dokumenti pricurljali v javnost, omenja se jedrski napad

Ruska vojska je povečala svoje bojne zmogljivosti in samozavestno napreduje po vsej fronti v Ukrajini, je danes poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. V govoru o stanju v državi je tudi dejal, da večina Rusov podpira operacije v Ukrajini. Zahod pa je posvaril, da ima Rusija orožje, ki lahko doseže tudi te države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tajni dokumenti, ki jih je videl Financial times (FT), razkrivajo, da so ruske sile že v preteklosti dodobra osvojile uporabo taktičnega jedrskega orožja, na kar so se pripravljale pred dobrim desetletjem pred morebitno kitajsko invazijo.

Gre za 29 tajnih ruskih vojaških dosjejev, zbranih med letoma 2008 in 2014, v katerih so obravnavani operativni principi uporabe jedrskega orožja.

Rusko taktično jedrsko orožje, ki ga je mogoče izstreliti z raketami s kopnega ali morja ali iz letal, je zasnovano za omejeno uporabo na bojiščih v Evropi in Aziji, v nasprotju z večjim 'strateškim' orožjem, namenjenem napadu na ZDA.

Sodobne taktične bojne glave lahko sprostijo bistveno več energije kot orožje, odvrženo na Nagasaki in Hirošimo leta 1945. Čeprav so datoteke stare 10 ali več let, analitiki pravijo, da so še vedno pomembne za trenutno rusko vojaško doktrino, poročajo tuji mediji.

Posvaril Zahod

Nazadnje je imel tovrstni govor februarja lani, ko je razglasil prekinitev pogodbe o jedrski razorožitvi Novi Start. FOTO: Evgenia Novozhenina Reuters

»Bojne zmogljivosti oboroženih sil so se večkratno povečale. Samozavestno napredujejo na številnih področjih,« je glede vojne v Ukrajini poudaril Putin. Ob začetku govora pred obema domovoma ruskega parlamenta je tudi pozval k minuti molka za padle v Ukrajini.

Povedal je, da ruske vojaške operacije v Ukrajini podpira absolutna večina ruskega prebivalstva, ter se državljanom in podjetjem zahvalil za podporo.

Zahod pa je posvaril, da ima Rusija orožje, ki lahko doseže tudi zahodne države. Po njegovih besedah so grožnje Zahoda tiste, ki povzročajo nevarnost jedrske vojne.

Spomnil je tudi na 10. obletnico priključitve Krima. »Samo enotni lahko naredimo vse, kar smo si zamislili,« je dejal Putin in dodal, da je Rusija dokazala, da je pripravljena odgovoriti na vsak izziv. Poudaril je, da Rusija ne bo nikomur dovolila, da bi se vmešaval v njene notranje zadeve.

To je Putinov 19. govor o stanju v državi. Nazadnje je imel tovrstni govor februarja lani, ko je razglasil prekinitev pogodbe o jedrski razorožitvi Novi Start.

