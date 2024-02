Tako je videti, ko se Putinova vojska vrne s fronte, oglejte si sedem minut groze (VIDEO)

Po spletu kroži posnetek nedavnega dogajanja, ko so pijani ruski vojaki vdrli v kavarno na okupiranem Krimu, nato pa streljali na ljudi in jih silovito tepli s palicami.

Nadzorne kamere so ujele vojaške plačance Vladimirja Putina, kako pretepajo moške in ženske, nekateri od njih pa zaradi hudih poškodb tudi obležijo. Po poročanju Daily Mail menda ni bilo smrtnih žrtev.

Vojaki s kalašnikovkami so po praznovanju ruskega praznika Dan dneva branilca domovine, znanega tudi kot dan moških, pritekli v kavarno v obmorski vasi Čornomorsk na severu okupiranega Krima.

Pretresljiv posnetek je delilo dekle enega od pretepenih moških, ki je hudo poškodovan končal v bolnišnici.

Po pisanju Daily mail naj bi pijani vojaki najprej nadlegovali dekleta, nato pa so se stepli še z moškimi in poklicali svoje oborožene vojaške kolege.

»Oboroženi zamaskirani moški so vdrli na balkon lokala, kjer so se zadrževali ljudje, in jih začeli pretepati. Mojega fanta so posedli na stol in ga začeli brutalno pretepati s palicami. Nastradal je tudi njegov brat, ki se je poskušal zavzeti zanj, prav tako njuni prijatelji. Ko smo skušali izvedeti imena ljudi, ki so ju pretepli, so nam sporočili, da bo celoten primer prikrit. Tako so nam povedali ljudje, povezani z vojsko,« je povedalo dekle pretepenega.

Daily Mail piše, da gre za vojaka enote 'Medvjedi', uradno znane kot 81. brigada in gre za zasebno pro Putinovo vojaško zasedbo.