Pretresljivo sporočilo iz Kitajske: Če se bo zgodilo to, bomo brez oklevanja začeli vojno

Kitajski obrambni minister Vej Fenghe (Wei Fenghe) je danes dejal, da bo njegova država zagotovo uresničila združitev s Tajvanom in da bi se to v idealnem primeru zgodilo na miren način. Ob tem je pozval ZDA k izboljšanju dvostranskih odnosov s Kitajsko. »Tajvan je kitajski Tajvan, to je notranja zadeva Kitajske. Kitajska bo zagotovo uresničila svojo ponovno združitev, to je zgodovinski trend, ki ga nihče ne bo ustavil,« je dejal na varnostno-obrambnem forumu v Singapurju. »Kitajska si z največjim trudom in iskrenostjo prizadeva za ponovno združitev na miren način. V primeru odcepitve si Kitajska pridržuje druge možnosti.« Dodal je, da ne gre podcenjevati odločnosti in zmogljivosti kitajskih oboroženih sil pri obrambi suverenosti in ozemeljske celovitosti Kitajske.

Odnosi med ZDA in Kitajsko na kritični točki

Kitajski obrambni minister je ob tem še dejal, da je od ZDA odvisna izboljšava odnosov s Kitajsko, saj da so odnosi med državama na kritični točki. ZDA je pozval, naj »okrepijo solidarnost in se zoperstavijo konfrontaciji in delitvi«, ministrove besede povzema Reuters. Vej je še povedal, da Kitajska odločno zavrača »ameriško blatenje, obtožbe in celo grožnje« v govoru ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina, ki je na forumu nastopil v soboto.

Austin je sicer v svojem nastopu zagotovil, da ZDA nasprotujejo »enostranskim spremembam statusa quo« na Tajvanu, vendar pa ostajajo »odločno zavezane naši dolgoletni politiki ene Kitajske« in ne podpirajo neodvisnosti Tajvana. Vej, ki se je v pete v Singapurju prvič v živo srečal z Austinom, je v pogovoru opozoril, da bo Kitajska razbila vsak poskus razglasitve neodvisnosti Tajvana, in zatrdil, da so pripravljeni brez oklevanja začeti vojno, če bi se to zgodilo.

Kitajska obravnava otok Tajvan kot del svojega ozemlja in ne izključuje možnosti uporabe sile za ponovno združitev.