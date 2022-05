Novi incident: Kitajska s 30 vojnimi letali izziva Tajvan

Tajvan je uporabil svoje reaktivne lovce, da bi iz svojega obrambnega zračnega prostora pregnal 30 vojnih letal, ki jih je tja poslala Kitajska, poroča BBC. Ponedeljkov incident je največji vdor v njihov prostor vse od januarja letos.

Zgodil se je le nekaj dni po opozorilu ameriškega predsednika Joeja Bidna Kitajski, naj se vzdrži napada na Tajvan, ter na dan, ko so ameriški uradniki obiskali otok, da opravijo razgovore z voditelji o varnostnih grožnjah temu otoku.

Kitajska je v zadnjih mesecih povišala število svojih zračnih misij, za katere trdijo, da so zgolj vaje. Te so vznejevoljile Tajvance in povečale napetosti v regiji. Kitajska na Tajvan še vedno gleda s stališča, da je to njihova odcepljena provinca, ki jo lahko s silo znova zavzamejo.

Kot so sporočili s tajvanskega obrambnega ministrstva, so tokrat uporabili 22 lovcev, da so zavarovali svoj zračni prostor. Kitajska letala niso zares vdrla v njihov zračni prostor, saj bi bilo to sovražno dejanje, so pa preletavala območje severovzhodno od otoka Pratas, ki spada pod tajvansko obrambno cono (Air Defence Identification zone – ADIZ). To je območje zunaj državnega ozemlja in nacionalnega zračnega prostora, kjer pa se kljub temu še nadzira tuje zračne sile zaradi nacionalne varnosti. Tehnično pa gre za mednarodni zračni prostor.

Že eno leto Tajvan poroča, da kitajska letala letajo v tej coni in preizkušajo njegov odziv. Analitiki pa te prelete označujejo za kitajsko opozorilo Tajvanu pred nagibanjem k formalni razglasitvi neodvisnosti.