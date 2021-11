Šok tudi na Hrvaškem: okužbe gredo v nebo, tako slabo še ni bilo

V minulih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 6310 novih okužb z novim koronavirusom, kar je daleč največ od izbruha epidemije februarja lani (doslej jih je bilo največ 10. decembra lani, in sicer 4620). V zadnjem dnevu je umrlo še 32 covidnih bolnikov. V bolnišnicah se trenutno zdravi 1680 covidnih bolnikov, med njimi jih 219 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev. To je danes sporočil tamkajšnji državni štab civilne zaščite.

Novi val epidemije covida 19 je v preteklih dneh nekoliko okrepil zanimanje ljudi za cepljenje, a Hrvaška ostaja med državami članicami EU z najmanjšim deležem cepljenih prebivalcev (53,42 odstotka odraslih prebivalcev).

Rekord padel tudi v Nemčiji

Tudi v Nemčiji so zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni od začetka epidemije marca lani. Po podatkih nemškega inštituta Roberta Kocha so v zadnjih 24 urah v Nemčiji potrdili 33.949 novih okužb. Pred tednom dni so jih 28.037. Nazadnje so v Nemčiji rekordno število novih okužb na dnevni ravni zabeležili 18. decembra lani, in sicer 33.777.

V Avstriji se obetajo novi ukrepi

Pri naših severnih sosedih so v zadnjih 24 urah zabeležili 8593 novih okužb, kar je daleč največ letos. Obenem se zaostruje položaj v bolnišnicah, saj se je število pacientov s covidom, ki se zdravijo na oddelkih intenzivne nege, v enem tednu povečalo za tretjino in jih je zdaj 352. Zaradi tega se v državi obetajo novi ukrepi. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, bi se lahko na petkovem kriznem sestanku tudi odločili za hitrejše uveljavljanje večstopenjskega načrta za uvedbo ukrepov, ki temelji na število zasedenih intenzivnih postelj.

Glede na dosedanje načrte naj bi v ponedeljek v veljavo stopila druga stopnja ukrepov, a dejansko bo verjetno zasedenih že 400 postelj, kar pomeni uveljavitev tretje stopnje ukrepov. Ta med drugim predvideva, da hitri testi ne bodo več veljali kot dokazilo o testiranju, temveč bodo potrebni testi PCR.